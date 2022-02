Alex Parker și Alexandra Stan au avut, timp de cinci luni, o relație ținută departe de ochii presei, până în luna decembrie a anului trecut. Cei doi s-au afișat împreună odată cu lansarea colaborării la piesa “Home Alone”. Fanii au constatat, din start, diferența de vârstă, dar și modul în care artista s-a refăcut după divorț. Cu ocazia semifinalei Eurovision România, Alex Parker a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre lucrurile care nu au funcționat în relația cu una dintre cele mai faimoase românce.

Sursele CANCAN.RO susțin că cei doi ar fi luat decizia de a fi împreună în toamna lui 2021, chiar dacă primele imagini cu ei dăinuiesc pe social media de mai bine de cinci ani. Proaspătul finalist de la Eurovision recunoaște că îl leagă o prietenie veche de Alexandra Stan, care a condus către o apropiere bilateral consimțită.

(CITEȘTE ȘI: CUM A TRECUT ALEXANDRA STAN PESTE DIVORȚ. AM FILMAT-O PE CÂNTĂREAȚĂ ALĂTURI DE PRIETENI! E VESELIE PE CHIPUL EI)

“Ne-am depărtat pentru că așa am simțit!”

Proaspătul finalist de la Eurovision a intrat în competiție cu piesa “All this love”, alături de Bastien, un artist la început de drum în industria muzicală. Alex Parker s-a ocupat de producția piesei, fiind recunoscut pentru contribuțiile sale în compozițiile multor artiști celebri din showbiz.

Fostul iubit al Alexandrei Stan răspunde supozițiilor conform cărora s-ar fi cuplat cu aceasta pentru a căpăta vizibilitate și voturi în concurs: “E cam imposibil să legi relația de concurs, pentru că nu se sincronizează. Concursul a apărut la două-trei luni după, nu este available chestia asta!”

Detaliul mai puțin știut despre relația celor doi muzicieni este că a debutat inițial ca o prietenie, cei doi având un istoric împreună. După despărțire, Alex Parker are, însă, doar cuvinte de laudă pentru fosta iubită, atât la nivel profesional, cât și personal: “Noi suntem prieteni de foarte mult timp și cred că a funcționat totul, efectiv avem viziuni diferite, mai ales că suntem amândoi foarte incisivi pe carieră.

Eu o să mă mut în Los Angeles, ea are treabă prin Europa și concerte, adică pur și simplu ne-am apropiat pentru că am simțit și ne-am depărtat pentru că iarăși am simțit, dar în continuare vorbim și ea e o fată super-mișto, și unul dintre artiștii din România care au ridicat steagul cel mai sus și suntem super-fericiți cum suntem acum!”

“Eu dobândesc o superputere, anume «miserupismul»!”

Muzicianul mai răspunde și valurilor de critici apărute în spațiul public, pe fondul look-ului atipic, pe care îl afișează. Alex Parker afirmă despre unghiile “pictate” și părul colorat că reprezintă o formă de exprimare artistică, fapt ce îl determină să nu ia în seamă opiniile primite: “Eu dobândesc o superputere, anume «miserupismul», și nu prea mă interesează de critici d-astea nefondate și într-o bază care nu aduce constructivitate.

Mie mi se pare că pot să fac ce vreau și când vreau din punct de vedere estetic, pentru că este o formă de exprimare. Și cu atât mai bine, dacă e controversată, «there is no bad publicity». Eu am adoptat chestia asta din cultura rock’n’roll, din ce-a fost în ’70, ’80, mai ales ’90, cu punk-ul, este un curent atemporal, care mereu o să fie cool!”, ne-a mai declarat Alex Parker, în exclusivitate.

(VEZI ȘI: CANCAN.RO A AFLAT CINE ESTE, DE FAPT, ALEX PARKER! ALEXANDRA STAN A ”COMBINAT” UN TINEREL!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com