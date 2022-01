Alexandra Stan și Alex Parker formează un cuplu de la sfârșitul anului trecut, când au lansat și un single împreună, cu ocazia sărbătorilor. CANCAN.RO a aflat, în exclusivitate, cine este, de fapt, DJ-ul mai tânăr cu care se iubește artista de 32 de ani, dar și cum îl leagă trecutul de Selly, cunoscutul vlogger!

Alexandra Stan iubește din nou! După ce, anul trecut, a divorțat, la doar câteva luni de la căsătorie, pe motiv că relația cu fostul soț ar fi devenit una „toxică”, cântăreața s-a îndrăgostit de Alex Parker, DJ și producător muzical.

În 2022, artista va împlini 33 de ani, în timp ce iubitul ei doar 27, însă vârsta pare să fie doar un număr pentru cei doi. O poză de pe Instagram postată în anul 2017 pe profilul Alexandrei Stan și repostată de Alex Parker indică faptul că cei doi se cunosc deja de ceva timp.

Selly și Alex Parker au avut aceeași iubită!

La un an distanță unul de celălalt, Selly și Alex Parker au avut o idilă cu aceeași vloggeriță, cunoscută drept Magdyz pe Instagram, YouTube și TikTok. Magda Roșian, pe numele său real, are 22 de ani și este din Hațeg.

Atât pe YouTube, cât și pe Instagram a adunat peste 325.000 de urmăritori, aspect ce pare să fi atras atenția celor doi creatori de conținut.

Înainte să fie împreună cu Smaranda Știrbu, studenta de la Medicină, Selly s-a iubit cu Magda, colega sa de breaslă. Ancorați amândoi în lumea vlogging-ului, au decis să pună capăt relației în 2017, pe motiv că nu aveau timp unul pentru celălalt, așa cum declară Magda pe contul său de Youtube.

Aceasta pare să-și fi revenit destul de rapid după despărțirea de fostul component 5GANG, pentru ca, la începutul lui 2018, să apară alături de Alex Parker în cadrul unei emisiuni pe Facebook. Se pare că primul pas ar fi fost făcut de Magda, care la acea vreme avea doar 18 ani.

Alex Parker s-a lăsat însă greu, răspunzând la avansurile șatenei abia după trei zile: “E o regulă nescrisă să răspunzi după trei zile! În momentul în care răspunzi imediat o să perceapă că ești disperat. Așa creezi un suspans!”.

Oare să se fi lăsat la fel de greu și „pradă” farmecelor Alexandrei Stan, sau a fost o redută ușor de cucerit?

Cine este iubitul mai tânăr al Alexandrei Stan?

Alex Parker și-a început cariera muzicală la o vârstă fragedă, sub îndrumarea lui Marius Moga și a “familiei” artistice pe care acesta o are sub egidă. Alex deține recordul pentru cel mai tânăr DJ care a mixat la Neversea. La doar 27 de ani și-a înființat propriul studio de producție muzicală, care a înregistrat deja peste 100 de milioane de stream-uri pe SPOTIFY, fapt ce i-a rotunjit considerabil veniturile.

Așadar, Alexandra Stan ar fi avut grijă ca iubitul ei să fie un bărbat întreprinzător! Acesta deține și o mașină de peste 70 de mii de euro și 500 de cai putere, semn că este dependent de senzații tari, la fel ca Selly, care are aceeași pasiune.

Sursă foto: Instagram.com