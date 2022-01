Alexandra Stan, adevărul despre despărțirea de Emanuel Necatu. “Suntem persoane minunate, dar separat, nu împreună” + Cum este statutul de femeie divorțată

Alexandra Stan și Emanuel Necatu și-au unit destinele anul trecut, în iunie, dar mariajul a durat foarte puțin, cei doi divorțând după doar câteva luni. În cel mai recent interviu, artista a spus adevărul despre separarea de fostul soț.

Mai exact, Alexandra Stan a recunoscut că mariajul cu Emanuel Necatu a fost unul pe fugă, precizând, totodată, că amândoi sunt persoane minunate, dar separat, în niciun caz împreună, în principal din cauza faptului că au caractere diferite.

“Ne-am grăbit. Nu ne-am acordat timp să ne cunoaștem de ajuns, să trecem prin etapele firești ale unei relații. Noi am făcut direct pașii mari fără să știm, de fapt, cum e fiecare dintre noi. Asta s-a întâmplat. Și avem viziuni diferite despre viață, despre cum vrem să evoluăm. Suntem persoane minunate, dar separat, nu împreună”, a declarat Alexandra Stan, potrivit viva.ro.

Alexandra Stan: “Nu am apucat să simt statutul de femeie căsătorită”

În continuare, Alexandra Stan a dezvăluit și cum se simte ca femeie divorțată. Artista a recunoscut că nu a apucat să simtă vreun moment că a fost măritată, motiv pentru care susține că este aceeași persoană ca înainte să ajungă în fața altarului.

“Sincer, nici nu am apucat să simt statutul de femeie căsătorită, așa că nu pun mult accent pe faptul că sunt divorțată. E doar un cuvânt. Eu sunt aceeași persoană de dinainte de căsătorie: independentă, nonconformistă, care iubește iubirea și care își dorește lumina în viața ei”, a mai declarat artista.

“Părinții m-au susținut mereu, au făcut-o și de data asta”

În final, Alexandra Stan a povestit ce reacție au avut părinții ei, după ce au aflat de divorț. Din fericire, aceștia au fost alături de fiica lor, pe care o susțin și o încurajează tot timpul, indiferent de deciziile pe care le ia.

“Părinții m-au susținut mereu, așa că au făcut-o și de data asta. Își doresc ca eu să fiu bine. Însă nu regret nimic, deoarece eu am făcut ceea ce am simțit, am mers în fața altarului cu sufletul deschis. Până la urmă, experiențele ne fac să evoluăm, dacă învățăm ce trebuie din ele”, a mai spus cântăreața.