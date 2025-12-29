Salată de boeuf pentru Petrecerea de An Nou, sub bagheta lui Radu Anton Roman!

Când Anul Nou bate la poartă și masa se așază ca la praznic, cu rânduială și cu suflet bun, salata de boeuf nu poate lipsi. E mâncarea care adună familia, care ține loc de pod între ani și care spune, fără vorbe, că gazda și-a pus inima în blid. Sub condeiul și duhul lui Radu Anton Roman, această salată nu e doar bucate, ci o poveste de iarnă, cu muncă tihnită, cu răbdare și cu bucuria de a dărui. O mâncare cu rădăcini amestecate, dar cu suflet românesc până-n măduvă, potrivită pentru masa dintre ani, când se cuvine să fie belșug și lumină.

Salată de boeuf pentru Petrecerea de An Nou

Deși îi zice franțuzește și poartă nume străin, salata de boeuf și-a aflat de mult sălaș în bucătăria românească. Francezii îi spun macédoine, dar la noi a prins rădăcină adâncă și s-a înstăpânit pe mesele de sărbătoare, mai ales iarna. Nu este praznic românesc adevărat, de la Crăciun până la Bobotează, fără movila galben-aurie de salată, împodobită cu gogoșari roșii și măsline negre, ca o cunună de belșug.

E o mâncare citadină, cu pretenții, care cere timp, răbdare și o mână pricepută. Nu se face în grabă, ci cu gând bun și cu respect pentru musafiri. Tocmai de aceea, salata de boeuf a ajuns semn de sărbătoare adevărată și dovadă de prețuire pentru cei așezați la masă.

Ingrediente pentru salata de boeuf

700 g carne de vită (muşchi, pulpă sau macră)

700 g cartofi, din cei care nu se sfărâmă la fiert

300 g castraveciori murați în oțet

500 g mazăre boabe

2 gogoșari murați pentru interior și unul pentru ornat

3 morcovi mari

500 ml maioneză (după gust, cu sau fără lămâie)

sare, cât cere mâncarea

Cum se prepară salata de boeuf:

Carnea se pune la fiert până se frăgezește bine, fără grabă, apoi se lasă să se răcească. Cartofii se fierb separat, cu grijă să nu se zdrobească, ci să rămână ușor cleioși, buni de tăiat cuburi. Morcovii se fierb și ei, dar nu prea mult, ca să-și păstreze ținuta. Mazărea, dacă e din conservă, se mai fierbe câteva clocote; dacă e congelată, se fierbe până se înmoaie.

Fiecare ingredient se răcește bine înainte de a fi tăiat. Carnea, cartofii, morcovii, castraveții și gogoșarii se taie mărunt, cât zarurile de joc. Se amestecă apoi cu grijă, adăugând treptat maioneza, până ce compoziția devine legată, dar nu înecată.

Salata se așază pe platou în formă rotundă, se netezește cu lingura și se îmbracă într-un strat subțire de maioneză. Deasupra se împodobește cu gogoșari, măsline și, după pofta inimii, cu puțină imaginație gospodărească.

Taină din bătrâni

Salata de boeuf se poate face și cu carne de pasăre, curcan sau chiar pește alb, cu condiția să fie carne uscată, fără grăsimi sau zeamă. Se mai pot adăuga ciuperci fierte, albuș de ou, conopidă ori sfeclă, după gust. Important este ca toate să fie bine scurse și tăiate cu grijă.

La masă se potrivește de minune un vin alb, demisec, o Fetească Albă de Târnave, un vin de Cotești sau un Aligoté tânăr, care să spele bine gustul bogat al salatei.

Urare de An Nou

Să fie masa bogată, casa luminată și anul care vine să vă fie plin de sănătate, pace și bucurii! Așa cum salata de boeuf adună multe ingrediente într-o singură bunătate, așa să vă fie și anul: cu de toate, dar bine rânduite!

