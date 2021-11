Alex Velea, pus la zid pe rețelele sociale, după ce a celebrat Halloween-ul. “Știu că nu este sărbătoare românească, dar...” Cum se apără artistul

Alex Velea a fost criticat dur pe rețelele sociale, după ce și-a costumat copiii de Halloween. Cei care îl urmăresc în mediul on-line i-au transmis că sărbătoarea nu este una românească, motiv pentru care nu ar fi trebuit să-i acorde atenție. În replică, artistul le-a transmis că nu-l interesează acest aspect, din moment ce micuții lui s-au distrat.

De Halloween, Antonia și Alex Velea și-au ornat casa cu diferite decoraţiuni specifice acestei sărbători a morţilor, consacrată în Statele Unite. În plus, cei doi și-au îmbrăcat și copiii, potrivit tradiției. Akim a purtat un costum în stilul unui vampir și a fost machiat corespunzător. Mai multe imagini au ajuns pe rețelele sociale, însă nu toți fanii le-au apreciat.

Alex Velea a fost pus la zid de mulți dintre urmăritori, care i-au pus în vedere că Halloween-ul nu este o sărbătoare românească și că, de fapt, celebrarea ei ar face trimitere la tot ce ține de satanism. Invitat la un post de televiziune, artistul a ținut să le răspundă celor care l-au criticat.

Alex Velea, prima reacție după ce a fost criticat a sărbătorit Halloween-ul. “Ăstora mici le place extrem de mult”

Mai exact, Alex Velea a fost de acord că Halloween-ul provine din Statele Unite, dar a subliniat că acest lucru nu-l interesează prea mult din moment ce copiii lui adoră această sărbătoare.

“Știu că nu e sărbătoare românească, dar ăstora mici le place extrem de mult. Am postat poza asta cu Akim și mi-au scris că de ce am luat sărbătoarea asta drăcească, că oricum nu e românească și am zis că copiii se bucură, lor le place să se costumeze și să facă show”, a spus Alex Velea, la Xtra Night Show.

Antonia și Alex Velea au împreună doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano.