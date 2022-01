Alexandra Anghel este și ea vlogger, precum iubitul ei, Colo, fiind cunoscută în mediul online sub pseudonimul ”Alequeena”. Deci e un fel de celebritate și ea, din moment ce are peste 200.000 de urmăritori care o apreciază, în cea mai mare parte, dar o și critică uneori. Alexandrei nu-i pasă, viața-i merge înainte, doar că mai trece și pe la salonul de înfrumusețare. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Alexandra a avut programare la salon, unul din ”inima” Bucureștiului, și a ajuns când trebuia. Acolo a dat nas în nas cu o prietenă bună a ei. Cele două au discutat preț de câteva minute, apoi au intrat. Aveau să scape de stres puțin mai târziu, când au ieșit. Câteva vorbe de plecare, s-au pupat, după care s-au despărțit. Fiecare în drumul ei.

(CITEȘTE ȘI: CU CE SE OCUPĂ ACUM VLOGGERUL ALEXANDRU BĂLAN „COLO”. POLIŢIA I-A INTERZIS SĂ MAI POSTEZE MESAJE)

Alexandra avea să treacă prin fața Liceului „Caragiale”, iar câțiva pași mai încolo își parcase mașina. A descuiat, a intrat, apoi a călcat accelerația, grăbită.

Cine este Colo, controversatul iubit al Alexandrei

Vloggerul Alexandru Bălan, cunoscut drept Colo, a ajuns în atenția opiniei publice după un filmuleț mai vechi în care spunea că minorele care merg pe stradă îmbrăcate sumar ar trebui să fie violate. O adevărată revoltă a ieșit atunci în mediul online. „Eu, dacă nu eram în nicio relație cu nimeni, vă spun sincer, cât de sincer posibil, f***** toate copilele de 15, de 16 ani, credeți-mă pe cuvânt!”, spunea vloggerul. Avea să anunțe apoi că a spus totul ca pe o glumă.

(NU RATA: CE PEDEAPSĂ RISCĂ ALEXANDRU BĂLAN, DUPĂ CE A INSTIGAT LA VIOL. „COLO” A FOST ARESTAT ŞI POATE FACE ANI GREI DE ÎNCHISOARE)

O copilă care trecea pe stradă îi cădea „victimă”. ”La modul cu picioare-n gura, s-o scuipi în gură, să-i zici «Cine-i tăticul tău?», să-i dai cu palme, s-o dai cu capul de pereti, să-i pui piciorul pe față. Eu am niște fetișuri mai ciudate, știi, gen, adică ăleia se vedea că-i place șarpele. Credeți-mă, astea nu trebuie iertate!”, a spus Bălan pe live-ul lui.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.