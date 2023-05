Alexandra Ciomag, dată afară de la Survivor 2023! Am aflat numele celor 3 finaliști ai show-ului de la Pro TV

Competiția Survivor România a intrat în line dreaptă. Suntem pe ultima sută de metri și doar câteva ore ne mai despart de momentul în care marele câștigător din acest an o să fie dezvăluit. Până atunci însă, pentru încă un concurent visul de a pune mâna pe trofeu și premiul cel mare, în valoare de 100.000 de euro, s-a stins. Alexandra Ciomag a fost eliminată în semifinalele concursului din Dominicană.

Înaintea marii finale, unul dintre cei patru concurenți rămași a părăsit Survivor România. Cum Dan Ursa a fost deținătorul colanului de imunitate, ultima bătălie din semifinale s-a dat între Alexandra Ciomag, Carmen Grebenișan și Andrei Krișan. Telespectatorii au fost cei care au decis pe cine trimit în etapa finală a jocului, iar din păcate Alexandra Ciomag nu s-a aflat printre preferați.

Ultima ediție a emisiunii Survivor România, cea de marți 23 mai, a adus încă o eliminare în rândul ultimilor patru supraviețuitori. În urma voturilor publicului, Alexandra Ciomag a fost cea care a trebuit să părăsească jocul. Cu durere în suflet, dar și bucurie pentru cât de departe a ajuns, tânăra și-a încheiat traseul în concursul de la Pro TV. Eliminarea Alexandrei a oferit și numele celor trei finaliști care se vor lupta în marea finală. Mai exact, astăzi, 23 mai, lupta decisivă se va da între finaliștii: Dan Ursa, Andrei Krișan și Carmen Grebenișan.

„Aceleași emoții ca la început”

Alexandra Ciomag a părăsit competiția Survivor România într-un moment destul de dificil. Concurenta era cu un pas în marea finală, însă norocul nu a fost de partea ei și a ratat calificare. Telespectatorii au decis să o trimită acasă, iar tânără a accepta cu capul sus decizia oamenilor. Aceasta s-a retras cu zâmbetul pe buze și le-a urat toate cele bune colegilor care au rămas în cursă.

Alexandra Ciomag s-a declarat mulțumită de parcursul ei în cadrul emisiunii de la Pro Tv. A evoluat mult, a căpătat încredere în ea și de fiecare dată a încercat să dea tot cea are mai bun pe traseu. A reușit să își învingă emoțiile și să ajungă până în aproape etapa finală a concursului, așă că are toate motivele să fie mândră de ea și de lucrurile pe care a reușit să le realizeze.

„Sunt foarte mândră și fericită că am ajuns până în aici. Nu m-aș fi așteptat niciodată. Vă doresc mult succes și fie ca cel mai bun să câștige… Pentru mine a fost cea mai frumoasă experiență. Țin minte că în camp am avut curaj să-mi spun punctul de vedete și am spus așa cum cred și cum simt eu. La primele trasee, aveam niște emoții enorme, dar m-au făcut să mă ambiționez și mai tare. Doar în consiliu, am aceleași emoții ca la început”, a declarat Alexandra Ciomag, după ce a aflat deznodământul votului.

În această seară, 25 mai, în direct pe Pro TV și pe Voyo, marele câștigător Survivor România 2023 se va alege dintre Dan Ursa, Carmen Grebenișan și Andrei Krișan.

