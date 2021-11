Alexandra Stan, adevărul despre divorțul de Emanuel Necatu. “Ne certam din orice, era toxic ce se întâmpla”

Alexandra Stan și Emanuel Necatu s-au căsătorit în luna iunie, în mare secret. Și-au oficializat relația la Câmpulung Muscel, locul unde s-a născut sportivul. Legătura dintre ei a durat puțin, aflându-se, recent, că au divorțat. După mai multe săptămâni de tăcere, artistul a explicat motivele pentru care cuplul a ajuns la separare.

Invitată la emisiunea “Teo Show”, de la Kanal D, Alexandra Stan a recunoscut că mariajul cu Emanuel Necatu a fost unul pe fugă, motiv pentru care s-a și ajuns, după doar câteva luni, la divorț. Artista recunoaște că s-a grăbit cu nunta.

(VEZI ȘI: ALEXANDRA STAN ȘI-A “CORUPT” IUBITUL LA CAFENEA. CE L-A CONVINS SĂ FACĂ ÎN PUBLIC)

“Nu zic că nu trebuia să fac asta, dar chiar nu cred că trebuia să fac asta, nu trebuia să ne grăbim. În primul rând, trebuia să stăm să ne cunoaștem mai bine. Ne-am cunoscut printr-o prietenă. Eu aveam nevoie de cineva care să mă ajute să trec peste anumite momente, mai ales că era o perioadă sensibilă pentru mine. Murise Hercules, motanul meu, și mă simțisem așa blocată. Venisem și de la și nu știam încotro s-o iau. Eram debusolată. M-a ajutat să mă regăsesc doar că eu am confundat ajutorul ăsta ”, a spus Alexandra Stan.

Alexandra Stan, despre divorțul de Emanuel Necatu: “A fost o decizie comună”

Alexandra Stan recunoaște că relația cu Emanuel Necatu a fost perfectă la început, dar situația s-a schimbat drastic pe parcurs, când cei doi au început să se certe din orice.

“Cumva am încercat amândoi. A fost o perioadă în care știam amândoi că nu e ok, intrasem amândoi într-un punct în care ne certam din orice, adică era toxic ce se întâmpla. Și știam amândoi că nu e ok, dar trăgeam amândoi cu dinții până când am ajuns cumva la concluzia asta împreună. Adică să nu crezi că a fost unul care a zis gata, iar celălalt s-a rugat. A fost o decizie comună”, a explicat Alexandra Stan.

(VEZI ȘI:ALEXANDRA STAN, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE S-A ZVONIT CĂ ARE PROBLEME ÎN CĂSNICIE)