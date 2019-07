Alexandra Stan dă peste nas celor care o judecă: ”Nu poți să desființezi un artist pentru că e sexy”

Alexandra Stan este, în ultima vreme, deschisă tuturor provocărilor și, mai ales, lipsită de inhibiții. Postează fotografii în care apare aproape goală, arătând fanilor formele apetisante, numai că a fost criticată, de mai multe ori, pentru astfel de fotografii.

Alexandra Stan spune că vorbele sunt aruncate mult prea ușor, fără ca situația să fie analizată cu mai multă atenție. Nu consideră că este ”disperată după atenție”, așa cum a fost acuzată, iar faptul că este sexy nu ar trebui să-i determine pe unii sau pe alții să o ”desființeze”.

”Înainte de a judeca pe cineva, consider că e tare ușor să aruncăm cu vorbe asupra oamenilor, fără să analizăm prea mult o situație. Din răutate, din frustrare, din ignoranța, dintr-un complex de inferioritate, din nimic, din motive greu de înțeles. Iar eu, după 10 ani de carieră internațională, am fost acuzată de “disperare și nevoie de atenție, fără să am un plan de marketing pregătit”. Oare chiar așa să fie? Mai ciudat mi se pare faptul că “acuzele” vin de la o persoană care are experiență în PR și marketing, care a lucrat (sau încă lucrează) cu artiști din muzică. (…) Suntem în 2019, am ales să fiu liberă, să mă accept pe mine așa cum sunt. La 30 de ani îmi iubesc corpul și sunt în perioada de #ImFeelingMyself, despre care pomenește și @beyonce. Sunt free să postez ce vreau, deal with it. Nu poți să desființezi un artist pentru că e sexy. Dacă-mi expun formele, nu înseamnă că nu sunt o femeie puternică, independența, că nu am management sau planuri de marketing. Tocmai, știu bine ce vreau și cine sunt. Suntem în era libertății, a sincerității. Poate că ar fi mai bine să ne susținem între noi. Noi, femeile… noi, artiștii… noi, persoanele din muzică din România. Dar, după cum spuneam, eu susțin libertatea de exprimare, așa că fiecare poate să scrie despre orice și ce vrea”, a fost replica elegantă, dar din care se simțea supărarea, dată de frumoasa Alexandra Stan, conform wowbiz.ro.

Alexandra Stan: ”Noi am ajuns la o despărțire amiabilă”

Alexandra Stan s-a despărțit de iubitul ei, Bogdan, cu care forma un cuplu de patru ani. „Nu mai am iubit, sunt single, dar sunt în relații foarte bune cu Bogdan. Ne înțelegem foarte bine, suntem prieteni. Împărțim custodia lui Hercules, pisoiul nostru. Deci suntem părinți, trebuie să ne înțelegem bine, avem un copil de crescut împreună. A fost o perioadă mai grea, o lună sau două, după care m-am luat cu munca. M-am mutat la București, nu am mai stat deloc împreună. Noi am ajuns la o despărțire amiabilă. Ne așteptam cumva să se întâmple asta, pentru că noi suntem cumva prieteni. În ultima perioadă eram mai mult prieteni decât iubiți. Ne susținem în continuare unul pe celălalt. O să fie mereu prietenul meu cel mai bun. Și dacă o să mă căsătoresc cu un alt bărbat, Bogdan e Bogdan. Acum mă pregătesc să lansez o piesă. Fanii mă întreabă și vreau să mă concentrez pe carieră”, a declarat Alexandra Stan la un post de televiziune.