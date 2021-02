Alexandra Stan, dezvăluiri despre bătaia pe care a primit-o de la Marcel Prodan. ” Ca să ajungi agresor, ai și tu niște probleme emoționale… ” + Cum a reușit să depășească perioada neagră din viața ei 

În 2013 Alexandra Stan dădea publicității fotografii cu ea în care apărea cu fața tumefiată, din cauza bătăilor pe care le-a îndurat de la iubitul de la vremea respectivă, Marcel Prodan. Subiectul a ținut primele pagini ale ziarelor mult timp și toată lumea încerca să afle ce motiv ar putea avea un bărbat să lovească în halul acela o femeie. Acum, la opt ani distanță, artista povestește cum a fost întreg procesul vindecării, căci loviturile nu au lăsat doar urme fizice, ci și emoționale.

Artista a rememorat cu groază episodul bătăii primite de la Marcel Prodan, iubitul și impresarul ei, de acum câțiva ani. Să se vindece de trauma pe care a suferit-o a durat foarte mult. Au fost momente în care frica o însoțea la orice pas și fără ajutorul terapiei nu ar fi putut accepta prin ceea ce a trecut, înțelege de ce s-a întâmplat și mai ales, nu l-ar fi putut ierta pe Marcel Prodan.

” După incidentul cu agresiunea, am experimentat frică și neînțelegere. Nu am înțeles de ce s-a întâmplat. Acum, privind în urmă, am înțeles că agresiunea a început cu mult timp înainte. A fost agresiune verbală, emoțională. Mă demoraliza. Mi-a fost greu să mă implic în altă relație. Am simțit nevoia să fug, m-am mutat la București. În vara aia mi-am pus alarmă, îmi era frică să nu intre peste mine în casă. Eram terorizată, deși nici nu mi-a mai scris după acel incident. Rămăsesem eu cu frică. Dar l-am înțeles pe Marcel Prodan, l-am iertat. Ca să ajungi agresor, ai și tu niște probleme emoționale… ” , a declarat Alexandra Stan pentru Viva.ro

CITEȘTE ȘI CULIȚĂ STERP A CĂLCAT STRÂMB? CUM A REACȚIONAT FAIMOSUL DE LA SURVIVOR, ATUNCI CÂND ALEXANDRA STAN ȘI-A ETALAT POSTERIORUL BOMBAT ÎN FAȚA LUI

De ce a fost bătută Alexandra Stan

La momentul respectiv, Alexandra Stan susținea că totul s-a întâmplat pentru că a „îndrăznit ” să-și ceară banii de la impresarul ei. Inițial, totul a început cu câteva îmbrânceli și injurii, însă ulterior artista a avut parte de șocul vieții ei, a fost snopită în bătaie.

„Vineri seară am fost la el acasă ca să-i arăt vestimentația de scenă, dar să-i cer și onorariul meu pe ultimele șase luni. S-a enervat, pentru că nu era prima oară când insistam să-mi primesc banii și a început să mă înjure și să mă îmbrâncească, mi-a rupt efectiv lanțul de la gât și am fugit speriată. ”

Ce-a urmat a doua zi nici în cele mai negre coșmaruri ale sale nu a văzut vreodată.

„Marcel (nr.r – managerul Alexandrei) a venit în studio în timp ce înregistram și a început să mă bată, m-a lovit cu picioarele până am rămas inconștientă timp de două ore”, a povestit la vremea aceea cântăreața.

VEZI ȘI SE NAȘTE O POVESTE DE IUBIRE LA SURVIVOR? ALEXANDRA STAN, DATĂ DE GOL DE UNUL DINTRE COECHIPIERI: CU CINE S-AR FI CUPLAT ARTISTA