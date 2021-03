Alexandra Stan, dezvăluiri despre relația cu Zanni! Ce s-a întâmplat între cei doi Faimoși: „Cu siguranță este o conexiune între mine și el”

Alexandra Stan a făcut primele declarații după ce a părăsit competiția „Survivor România”. Vedeta a vorbit despre relațiile cu foștii colegi de echipă și în special despre cea cu Zanni. Artista a explicat tot ce s-a întâmplat în Dominicană.

Invitată în cadrul emisiunii „Teo Show”, Alexandra Stan a vorbit despre experiența sa din cadrul competiției și relațiile pe care le-a creat acolo. Cântăreața a mărturisit că de multe ori a fost rănită chiar de persoanele de care era cea mai apropiată, referindu-se la Zanni. (CITEȘTE ȘI: PRIMELE IMAGINI CU ALEXANDRA STAN DUPĂ CE S-A ÎNTORS DIN REPUBLICA DOMINICANĂ. ARTISTA A SLĂBIT MULT)

„Au fost momente când Zanni m-a pus la podea din punct de vedere emoțional, am plâns, chiar am plâns foarte mult. Nu am plâns în viața mea așa mult, cred că și din cauza stresului, a lipsei mâncării și a căldurii. Dar, în legătură cu Zanni, el avea un stil un pic mai agresiv și de multe ori mi se pare că spune niște lucruri care nu au neapărat legătură cu subiectul.

Cum s-a luat și de Elena Marin, de exemplu, și i-am zis că nu avea sens să se ia de părul ei alb. Dar eu le-am spus și lor de multe ori că dacă eu reacționz așa și râd și glumesc, nu înseamnă că nu mă deranjează sau că nu mă rănesc glumele lor”, a declarat Alexandra Stan, potrivit WOWbiz.ro.

„Cu siguranță este o conexiune între mine și Zanni”

Alexandra Stan a fost întrebată despre natura relației pe care a avut-o cu Zanni, având în vedere că de-a lungul timpului au existat mai multe speculații despre o posibilă legătură amoroasă între cei doi. Artista a lămurit lucrurile. (VEZI ȘI: ZANNI, DECLARAȚII DESPRE PRIETENIA DINTRE ELENA MARIN ȘI ANDREEA ANTONESCU)

„În niciun caz, cu siguranță este o conexiune între mine și Zanni, dar nu are nicio legătură cu o conexiune personală sau sexuală, Doamne ferește. El oricum e foarte mic, e ca un copil, mai degrabă îl asociez cu nepotul meu. Într-adevăr, de acolo m-am conectat foarte bine cu el și cred că și datorită faptului că a foarte sincer, exact ca mine. El, pe lângă mine, ar și avantajul că e foarte bun pe traseu.”, mai spus Alexandra Stan.