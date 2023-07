Alexandra Stan, dietă draconică! Cum reușește artista să scape cât ai clipi de kilogramele în plus: „Este lege pentru mine” 

Alexandra Stan este una dintre artistele cele mai apreciate din România, iar faima ei a depășit și granițele țării. Fiind o cântăreață de succes, blondina are grijă mereu să aibă o imagine impecabilă, iar asta presupune și o siluetă de invidiat. Recent, artista a dezvăluit care este secretul ei și cum reușește să se mențină în formă.

Ultima perioadă a fost una destul de intensă pentru Alexandra Stan. Vedeta a fost plecată în Insulele Canare și Ibiza, unde a îmbinat distracția cu munca. Iar pentru că a avut vreme și de câteva zile de relaxare, cântăreața și-a dat frâu liber și s-a întors cu câteva kilograme în plus. Însă, artista a scăpat repede de ele, având un metabolism ce o ajută destul de mult.

Pentru a dizolva kilogramele în plus acumulate, Alexandra Stan a avut nevoie de doar câteva zile de pauză. În acest timp artista s-a ținut departe de capriciile culinare și meniul ei a fost alcătuit doar din salate. Urmând această rețetă, în numai două zile a revenit la forma inițială.

„Am fost în Ibiza înainte să merg în Constanța și am stat o săptămână acolo cu mare, soare, petreceri, distracție, relaxare, nu am avut nicio treabă acolo, tot în Constanța m-am încărcat. Când am fost în Canare, chiar am mâncat mult și mă îngrășasem așa la mâini, la picioare. De când am revenit în țară am avut vreo două zile în care am mâncat super puțin, adică aseară am mâncat o salată, doar o salată, iar astăzi nu am mâncat nimic. Nu mai fac rău când îmi este foame. M-am obișnuit”, a declarat Alexandra Stan, potrivit ego.ro.

Dieta Alexandrei Stan

Despre Alexandra Stan nu se poate spune că a avut mari probleme în ceea ce privește kilogramele în plus și asta pentru că de mult timp are o regulă de aur pe care o respectă. Vedeta este adepta fasting-ului și ține dieta bazată pe acest principiu de ani de zile. Mai exact, cântăreața mănâncă doar într-un anumit interval orar, tot ce vrea, iar apoi ia o pauză considerabilă.

Cea mai cunoscută metodă de fating este cea în care se mănâncă într-un interval de opt ore, iar apoi 16 ore se bea doar apă. Alexandra Stan încearcă și ea să respecte programul, însă uneori recunoaște că exagerează. Artista a mărturisit că atunci când are filmări importante, pentru a arăta impecabil, ține fasting puțin cam mult. Mai exact, cântăreață nu mănâncă aproape nimic, practică destul de nocivă și pe care nu o recomandă nimănui.

„Eu pot să mă motivez. Dacă știu că am treabă, am de filmat sau ceva, vreo 3-4 zile nu mănânc. Țin fasting și mănânc foarte puțin. Nu este sănătos, nu îndemn pe nimeni să facă asta, dar ca să dau surplusul ăla, supun corpul la un stres mai mare și apoi treptat încep și introduc așa o masă, două. Dar tot țin fasting, adică fastingul este lege la mine. Lege!”, a mai spus Alexandra Stan.

