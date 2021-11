Alexandra Stan, mărturisiri despre mariajul cu Emanuel Necatu! Ce a atras-o pe artistă la fostul soț și care au fost motivele divorțului

Alexandra Stan a vorbit deschis despre relația cu Emanuel Necatu și despre motivele care au dus la divorțul fulgerător. Se pare că artista își dorea mult să își întemeieze o familie, însă soarta nu a fost de partea ei.

Alexandra Stan și Emanuel Necatu au avut o poveste de dragoste scurtă și intensă. Cei doi s-au căsătorit în secret și la fel au și divorțat. După doar cinci luni de când au spus „Da”, aceștia au decis să o ia pe drumuri diferite. Cântăreața a declarat că în momentul în care s-a căsătorit își dorea foarte mult să își întemeieze o familie, acesta fiind și motivul pentru care l-a ales pe Emanuel Necatu. A văzut în el un bărbat bun, cu multe calități, potrivit pentru un angajament serios. (CITEȘTE ȘI: ALEXANDRA STAN A CONFIRMAT DIVORȚUL! CE VA FACE CU INELUL DE LOGODNĂ)

Însă, în goana după o relație serioasă și o familie, Alexandra Stan a omis câteva lucruri importante legate de chimia și de potrivirea dintre doi oameni. Deși fostul soț era prototipul bărbatului perfect, între cei doi a lipsit scânteia, fapt ce a dus ulterior și la destrămarea rapidă a mariajului.

„Acum nu vreau să îl jignesc pe Emanuel. E un om super ok și are foarte multe calități, de asta m-am și îndrăgostit inițial de el. Nu eram prea pretențioasă, m-aș fi căsătorit cu oricine îmi ieșea în cale. Am încercat să facem copii, am mers la doctor, am făcut investigații”, a declarat Alexandra Stan, în cadrul unui podcast.

Alexandra Stan, despre divorț

Deși mariajul dintre Alexandra Stan și Emanuel Necatu nu a rezistat, cei doi s-au despărțit în termeni amiabili și chiar au rămas buni prieteni.

„Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie. Credeam că dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior. Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic.(…)

Vorbim! E un om pe care îl respect. La orice oră m-ar suna și ar avea nevoie o să fiu acolo. Eu când iubesc chiar iubesc. Când ne-am despărțit i-am zis că o să ajungă în presă. Ne-a fost greu să divorțăm să nu se audă. Am stabilit împreună niște chestii, ne-am mulțumim: băi, mulțumesc, ai fost prima mea soție! Ne-am căsătorit la mănăstire, o poveste frumoasă. E păcat să pierzi un om doar pentru că nu a fost să fie.

Eu mă bucur că nimeni nu a avut de suferit atât de mult. Cred că și Emanuel e ok și am trecut cu bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am apucat să avem copii. Ar fi fost o decizie grea pentru mine să divorțez de un om cu care am un copil.”, a spus Alexandra Stan, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

(VEZI ȘI: ALEXANDRA STAN ARE UN NOU IUBIT!? CUM A FOST SURPRINSĂ, DUPĂ ANUNȚUL DIVORȚULUI DE SOȚUL EI)