Alexandra Stan, probleme cu banii?! Ce datorii a strâns firma prin care își derulează afacerile din domeniul muzicii

“Alexandra Stan Records SRL”, firma prin care artista își derulează afacerile din domeniul muzicii, a înregistrat, anul trecut, datorii de peste 200.000 de lei.

Societatea a fost înființată de Alexandra Stan în 2016 și are sediul social în Constanța, strada Remus Opreanu, nr.12A. Se pare, însă, că veniturile artistei nu sunt deloc cum credea toată lumea. Anul 2018 este singurul în care artista a avut un câștig de 120.596 lei, anunță replicaonline.ro.

În rest, Alexandra Stan a fost în fiecare an pe minus. Spre exemplu, în 2020, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 63.160 lei, profit net -37.806 lei, datorii de 249.461 lei și zero angajați.

Alexandra Stan s-a căsătorit în secret

Altfel, Alexandra Stan s-a căsătorit în mare secret, pe litoral. Cununia religioasă a avut loc la biserica Sf. Nicolae, iar petrecere pe plajă. La eveniment au luat parte doar familia și apropiații.

“Cel mai mare minus este că n-am avut prietenii aproape, dar a fost o ceremonie frumoasă. Ceremonia religioasă am avut-o la Constanța, la Biserica Sf. Nicolae. Am fost cununați chiar de preotul care a cununat-o și pe sora mea, care mi-a botezat nepoți. E părintele meu duhovnic. A venit la Constanța și părintele lui duhovnic, care este călugăr și care slujește la Mănăstirea Sitaru, de aici de lângă București, și a fost o ceremonie foarte frumoasă. Am avut și cor, a fost totul ceva de vis, intim”, a spus artista, potrivit viva.ro.

Alexandra Stan a mai dezvăluit și faptul că și-a dorit ca acest eveniment important din viața ei și a soțului să fie cât mai discret, tocmai de aceea nu s-a știut nimic până acum. După nuntă, artista, însoțită de mai mulți prieteni, a plecat într-o super vacanță în Italia.