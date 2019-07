Câți bani câștigă Alexandra Stan după ce și-a deschis firmă!

După ce a început să aibă succes, artista s-a gândit să-și deschidă propria ei firmă prin care își dreulează toate contractele. Și nu a făcut deloc rău, pentru că a început să câștige bani frumoși!

Alexandra Stan şi-a înfiinţat, în 2016, firma “Alexandra Stan Records SRL”, prin care îşi derulează afacerile din domeniul muzicii.



Firma artistei a început greu, iar primii doi ani de activitate au avut rezultate dezamăgitoare. Astfel, în 2016 s-a înregistrat o pierdere de 46.640 de lei, pentru ca în 2017 deficitul să fie şi mai mare, de 129.260 de lei, anunță wowbiz.ro.

Se poate vorbi despre câţi bani câştigă, cu adevărat, Alexandra Stan, după ultimele rezultate de la Ministerul de Finanţe, valabile pe 2018. Alexandra Stan Records SRL a înregistrat pentru prima oară profit, acesta fiind de 120.596 de lei. Mai mult, cifra de afaceri a crescut de la 142.842 de lei în 2017 la 320.503 lei în 2018.

S-a despărțit de iubit!

Altfel, Alexandra Stan s-a despărțit de iubitul ei, Bogdan, cu care forma un cuplu de patru ani. „Nu mai am iubit, sunt single, dar sunt în relații foarte bune cu Bogdan. Ne înțelegem foarte bine, suntem prieteni. Împărțim custodia lui Hercules, pisoiul nostru. Deci suntem părinți, trebuie să ne înțelegem bine, avem un copil de crescut împreună. A fost o perioadă mai grea, o lună sau două, după care m-am luat cu munca. M-am mutat la București, nu am mai stat deloc împreună. Noi am ajuns la o despărțire amiabilă. Ne așteptam cumva să se întâmple asta, pentru că noi suntem cumva prieteni. În ultima perioadă eram mai mult prieteni decât iubiți. Ne susținem în continuare unul pe celălalt. O să fie mereu prietenul meu cel mai bun. Și dacă o să mă căsătoresc cu un alt bărbat, Bogdan e Bogdan. Acum mă pregătesc să lansez o piesă. Fanii mă întreabă și vreau să mă concentrez pe carieră”, a declarat Alexandra Stan la un post de televiziune.