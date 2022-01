Alexandra Ungureanu, schimbare majoră în 2022. Artista se mută în casă nouă

Alexandra Ungureanu este în culmea fericirii. La cei 40 de ani, artista şi-a îndeplinit un mare vis: se va muta în noua sa casă anul acesta. În cadrul unei emisiuni TV, cântăreaţa a dat detalii despre apartamentul în care va locui.

Alexandra Ungureanu urmează să se mute în curând. Artista aşteaptă cu sufletul la gură acest moment, însă nu este deocamdată totul pus la punct. Acesta a povestit într-un interviu recent faptul că a apelat la specialiști pentru ca totul să iasă așa cum a visat.

De asemenea, cântăreaţa a declarat că s-a ocupat de toate cumpărăturile pentru casă, iar acum ştie preţurile la gresie, la faianță, la glafuri şi de asemenea a aflat multe informaţii care până acum îi erau necunoscute.

”E aproape gata totul, dar am zis să trec sărbătorile în liniște și până atunci să locuiesc la mama mea”

Alexandra Ungureanu a explicat că apartamentul ei este aproape gata, iar în ianuarie speră că se poate muta.

“Acum știu prețurile la gresie, la faianță, la glafuri, am aflat ce sunt și cu țevile. Mi-am luat apartament, dar vreau să fie cumva cuibușorul meu pe care să-mi pun amprenta estetic. Lucrez și cu o arhitectă, care mă ajută, dar cred că în ianuarie o să mă mut. În toamnă a fost cel mai greu, în perioada asta de finisaje, chestiile electrice, tot felul de lucruri despre care nu știam că există și nu mi-aș fi dorit neapărat, însă a trebuit să am de-a face cu electricieni, instalatori, să dau tot felul de telefoane. E aproape gata totul, dar am zis să trec sărbătorile în liniște și până atunci să locuiesc la mama mea”, a detaliat cântăreața.

Alexandra Ungureanu, despre cele mai grele momente pe care le-a trăit

În urmă cu ceva timp, Alexandra a povestit despre una dintre cele mai mari cumpene din viața sa, momentul în care a aflat că ambii săi părinți suferă de cancer, în același timp.

Din nefericire, tatăl cântăreței s-a stins din viață, iar dramaticul episod o urmărește chiar și azi.

„Uneori, cred că nu am trecut cu adevărat peste acea perioadă. Sunt momente în care mi se face foarte dor de tată. Deși am schimbat telefoane, când mi-e cel mai greu, încă am tendința să îl sun. Simt nevoia să tastez în agendă… tata. Când am aflat, eu am fost în negare. Cancerul e un diagnostic de care auzi în filme, în cărți. Când auzi de amândoi, la un interval de câteva săptămâni. Mă gândeam la posibilitatea că o să rămân singură”, a povestit Alexandra Ungureanu în emisiunea online „Viața vedetelor”.

