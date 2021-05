Alexandru Arșinel, mărturii emoționante după ce a învins coronavirusul: ”Se pare că vaccinarea mi-a salvat viața și mie și soției”

După trei săptămâni în care atât Alexandru Arșinel, cât și soția lui au luptat cu complicațiile produse de infecția cu COVID-19, actorul a fost externat din spital în urmă cu trei zile. Alexandru Arșinel a făcut mărturisiri emoționante despre perioada grea prin care a fost nevoit să treacă.

Alexandru Arșinel a fost internat pe 17 aprilie la Institutul „Matei Balș”, cu COVID-19, la două luni de la rapelul vaccinului împotriva bolii. Actorul și soția sa au stat o săptămână în spital, după care au fost externați. (VEZI ȘI: ALEXANDRU ARȘINEL, DEZVĂLUIRI DESPRE TRANSPLANTUL DE RINICHI CARE I-A SALVAT VIAȚA: „DACĂ E SĂ FI PRELUAT CEVA DE LA ACEL TÂNĂR, AŞ SPUNE CĂ AM LUAT DORINŢA DE A TRĂI”)

Din nefericire, fostul director al Teatrului de revistă „Constantin Tănase” din București nu s-a simțit bine și a fost nevoit să se întoarcă la „Matei Balș”, unde medicii l-au ținut sub observație până pe 10 mai. După ce a fost externat, Alexandru Arșinel a vorbit despre perioada neplăcută prin care a trecut. Actorul este convins că vaccinul anti-COVID i-a salvat viața.

”Am făcut vaccinul, eram fericit, pregăteam o premieră. Într-o zi au apărut niște simptome, nu foarte puternice, am cerut să fiu testat și la test am ieșit pozitiv. Și, uite așa, s-a aflat că am coronavirus, și eu, și soția mea, și, prin sprijinul dat de Matei Bals, am fost colectat, cum s-ar spune, din casă, împreună cu soția și dus acolo. Am avut acest noroc să fiu înconjurat de o echipă de medici excelenți. Am fost un caz special, fiind bântuit cu o boală imunosupresoare cu transplant.

Se pare că vaccinarea mi-a salvat viața și mie și soției. A reușit să oprească vijelia acestei nenorocite boli și să o stopeze la un anumit nivel suportabil, care m-a făcut să ies din zona periculoasă. Cu ajutorul medicilor care erau preocupați de soarta mea și a celorlalți colegi de pat am depășit momentul critic”, a spus Alexandru Arșinel la Excusiv VIP.

Acum urmează o perioadă de recuperare. Starea de sănătate a actorului este una bună, iar Alexandru Arșinel este pregătit să urce din nou pe scenă. Primul spectacol va avea loc pe 15 mai. (CITEȘTE ȘI: ALEXANDRU ARȘINEL, DIRECT PE SCENĂ DIN SPITAL! CE SPUNE MARELE ACTOR)

”Recuperarea este grea pentru că pornește nu de la stadiul bolii ci de la nivelul tău de a putea să o iei de la început. Însă, loc de trăit pe acest pământ mai există. Iar peste două săptămâni voi urca pe scenă. Când teatrul are nevoie, când eu am nevoie, când nevoia vine din dorința de a-mi umple venele cu sânge de artist, nu pot sta deoparte”, a mai spus actorul.