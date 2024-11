Alexandru Ciucu a lăsat ”fițele” de-o parte, a uitat de Alina Sorescu și… Surpriza pe care le-a prăgătit-o fetițelor!

Sezonul toamnă-iarnă a început de ceva timp, iar vremea nu mai este deloc prietenoasă. O ocazie numai bună să ne schimbăm garderoba, iar asta a gândit și Alexandru Ciucu. L-am surprins pe celebrul designer în timp ce făcea shopping în mall, dar nu a căutat neapărat ceva de îmbrăcat pentru el, căci probabil acolo alegerea ar fi fost mai ușoară. V-am făcut curioși, așa-i?! Rămâneți pe pagină pentru a vedea ce căuta în mall fostul soț al Alinei Sorescu. CANCAN.RO are imagini tari cu desingerul.

Alexandru Ciucu știe ce vrea, cel puțin în materie de haine… În privința celorlalte capitole nu vom dezbate, cel puțin nu în următoarele rânduri. De data aceasta, designerul a intrat în raza CANCAN.RO în timp ce se afla la o sesiune de shopping, însă nimic nu părea să-l mulțumească. Exigența lui a atins cote maxime, mai ales că celebrul creator de modă a luat articolele vestimentare la analizat, poate, poate, găsește ceva! Dacă a avut noroc sau nu, aflați în continuare.

Alexandru Ciucu strâmbă din nas când vine vorba de… haine

Pe la orele serii, Alexandru Ciucu a făcut o vizită rapidă pe la mall Băneasa pentru a cumpăra câteva articole vestimentare. Îmbrăcat casual, neobișnuit față de cum îl întâlnim de obicei pe designer doar la patru ace, dar potrivit pentru o plimbare în mall, Alexandru Ciucu a venit să cumpere ceva pentru fetițele lui. S-a oprit la primul magazin pentru copii, acolo unde nu a stat prea mult. A dat o tură, a analizat hainele expuse și a plecat rapid într-un alt magazin din mall. Poate a doua este cu noroc!

Ajuns în următorul magazin cu articole vestimentare pentru copii, Alexandru Ciucu nu a pierdut deloc vremea. Celebrul designer s-a plimbat puțin printre rafturile magazinului, ba chiar, la un moment dat a luat două geci de pe umeraș și le-a comparat. Și, după o analiză atentă, Alexandru Ciucu s-a lăsat păgubaș. Nu de alta, dar părea că nimic nu se potrivește cu dorințele sale. Nu degeaba este cunoscut pentru exigența sa atunci când vine vorba de vestimentație.

Exigențele desingerului sunt la cote înalte

Și pentru că tot am adus vorba despre haine, nu am putut trece cu vederea nici vestimentația lui Alexandru Ciucu. A ales să poarte o ținută formată dintr-o pereche de blugi, o bluză cu mânecă lungă neagră peste care a asortat o vestă tot într-o nuanță închisă. În picioare a avut o pereche de adidași de firmă albi. De asemenea, am remarcat că freza nu era impecabilă ca altă dată, ci puțin ciufulită de o pereche de ochelari pe care îi purta nonșalant pe cap. Mai mult, Alexandru Ciucu trăgea după el un geamantan, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă nu cumva designerul venise direct din vreo călătorie și dorea să cumpere un cadou pentru copii?!

