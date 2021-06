Alexandru Constantin pleacă de la Prima TV, după 13 ani: ”Ne vom revedea la altă televiziune”

Alexandru Constantin și-a dat demisia de la Prima TV, unde a lucrat timp de 13 ani. Anunțul a fost făcut chiar de prezentatorul TV.

Alexandru Constantin, cel care prezenta împreună cu Diana Bart emisiunea ”Flash Monden”, pleacă de la Prima TV după 13 ani. Anunțul a fost făcut chiar de prezentatorul TV, pe contul său de Facebook, unde le-a mărturisit fanilor că nu va renunța la aparițiile pe micile ecrane: ”Dragii mei, de fiecare dată am împărtășit cu voi fiecare pas pe care l-am făcut. Împreună, am construit emisiuni, interviuri, momente de televiziune pe care le prețuiesc. Astăzi am de făcut un anunț. După 13 ani pe care i-am petrecut în Prima TV, a venit momentul să spun DA următorului pas în carieră mea și să părăsesc televiziunea în care m-am format că jurnalist.

Ne vom revedea, în curând, la pupitrul știrilor Day Time și Prime Time, la o altă televiziune. Închei un capitol în care am întâlnit mulți oameni deosebiți, cărora le sunt recunoscător. Deschid următorul capitol cu multă determinare de a construi mai departe momente semnificative împreună. De abia aștept! Revin cu detalii cât de repede!”, a scris el pe Facebook.

Alexandru Constantin a semnat deja contractul cu o altă televiziune din țară. Este vorba despre România TV, , unde va prezenta o parte dintre jurnalele de ştiri de peste zi: ”Am vrut să trec la un post de ştiri. Au fost 13 ani, la Prima TV, în care am făcut cam tot ceea ce era de făcut”, a menţionat realizatorul pentru paginademedia.ro.

Jurnalistul s-a alăturat televiziunii Prima TV în 2008, iar în primii ani a fost reporter. A lucrat şi ca Editor of the Day tot la stiri, aproximativ un an. În anul 2011, a început proiectul Flash Monden. În ultimii ani acesta a fost şi producător şi editor la emisiunea pe care o și prezenta cu Diana Bart.