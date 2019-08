Alexandru Cumpănașu a făcut anunțul! O nouă instituție ar putea apărea în România

Alexandru Cumpănașu a declarat miercuri, după discuția cu ministrul de Interne, că Mihai Fifor a fost de acord, în principiu, cu propunerea sa de a fi înființată Poliția Școlilor în cadrul Jandarmeriei Române și urmează ca unchiul Alexandrei să revină cu un draft de proiect.

„Domnul ministru a fost, de principiu, de acord, urmează ca în zilele următoare să vin cu draft de proiect pe care l-am construit împreună cu colegii mei care se ocupă de ordine publică în Coaliție (Coaliția pentru Dezvoltarea României, n.r.). Această poliție a școlilor înseamnă de fapt, câte un jandarm la fiecare unitate școlară de învățământ liceal, care să aibă și acces – să modificăm legea- în interiorul unității de învățământ, astfel încât elevii să se simtă în siguranță”, a declarat Alexandru Cumpănașu.

Declarațiile au fost lansate la ieșirea din Ministerul de Interne, unde unchiul Alexandrei a avut o discuție cu ministrul de Interne, Mihai Fifor. (CITEȘTE ȘI: “LUIZA S-A ÎNTÂLNIT CU SOȚIA LUI GHEORGHE DINCĂ” DEZVĂLUIRE-ȘOC ÎN CAZUL CRIMELOR DIN CARACAL)

„A rămas să vin cu proiectul și să discutăm, dar de principiu este de acord cu această instituție care să funcționeze în cadrul Jandarmeriei Române”, mai spune Cumpănașu.

Alexandru Cumpănaşu a fost pus sub protecţia Jandarmeriei, după ce a cerut acest lucru Parchetului General, susţinând că a primit ameninţări. El a refuzat protecţia Poliţiei, în care spune că nu are încredere, şi a cerut paza Jandarmeriei. (VEZI ȘI: UN NOU CAZ „CARACAL”, REZOLVAT ÎN TIMP RECORD)

“Dragi prieteni, pentru că mai mulți colegi m-au întrebat vă informez că am solicitat MAI asigurarea protecției mele și a familiei în această perioadă. Lupta cu clanurile mafiote din stat și din afara lui i-a făcut pe unii s-o ia razna și să mă amenințe pe mine și familia mea cu moartea dar și alte forme de amenințare.

Am urmat calea legală și am informat Parchetul General și MAI care au dispus măsurile pe care le-au considerat necesar în funcție de informațiile predate dar și cele pe care aceștia le dețin. S-a încercat inițial propunerea ca Poliția să facă acest lucru însă am refuzat categoric pentru că efectiv nu mai am încredere în această instituție. Motiv pentru care s-a recurs la jandarmerie.