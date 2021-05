Alexandru, fiul Adelei Popescu si al lui Radu Vâlcan, i-a găsit nume frățiorului: ”Gata, stăm linistiți!”

Adela Popescu va deveni, din nou, mămică! Se va întâmpla la vară si va avea un băiețel. Adela si Radu Vâlcan mai au doi băieți, iar unul dintre ei i-a găsit, deja, nume frățiorului care va veni curând pe lume.

Adela Popescu a povestit totul pe Instagram. Alexandru avea să-i spulbere căutările. ”Gata, stăm linitiți. Ne-a anunțat Alexandru ce nume a hotărât să poarte frățiorul lui.

ALADIN. Aladin Valcan. Si a zis că e bătut în cuie.

Acum, nu-i mai rămâne bebelusului decât să fie fin.

Ce să vă zic, dintr-odată, „Avionel", prima lui propunere, mi se pare chiar o variantă super", a scris Adela Popescu pe Instagram.

Adela Popescu i Radu Vâlcan, relație de 11 ani. Cum a cerut-o de soție

De mai bine de 11 ani, Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt împreună. Actorul avea să dezvăluie cum a început relația, dar i cum a cerut-o de soție pe Adela.

Radu Vâlcan și Adela Popescu s-au îndrăgostit pe platourile de filmare și ușor, ușor au început să nutrească sentimente unul pentru celălalt. Câteva luni s-au ferit de ochii lumii, pentru a fi siguri că relația funcționează iar apoi s-au căsătorit. Radu și-a adus aminte cum s-a întâmplat. „Chiar dacă ne comportam, trăiam, conviețuiam asemenea celor căsătoriți, simțeam că trebuia să vină și acel moment, firesc. Mi-am făcut un scenariu, protagonist – eu. Plănuisem o cerere superbă, ca-n filme, dar am jucat atât de prost… Publicul – ea, a anticipat imediat, dar m-a lăsat să mă consum. Ardea de nerăbdare să trecem odată podul ala de la Ruse, Bulgaria, să ne așezăm la masa din restaurantul ăla în care am avut prima noastră cină romantică și să zică DA. Restaurantul nu mai există, am găsit altul, dar răspunsul a fost pe loc și DA” , a povestitt Radu Vâlcan pentru Viva!