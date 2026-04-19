Alexandru Macovei a murit într-un accident rutier cumplit. Tânărul, ucis de o șoferiță de 20 de ani

Un tânăr de 17 ani a murit, duminică – 19 aprilie, după ce motocicleta pe care o conducea a fost lovită de un autoturism pe DN 17, pe raza comunei sucevene Vama. Din primele informații, accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate.

Un accident grav a avut loc duminică după-amiază, pe DN 17, pe raza comunei Vama, județul Suceava. În impact au fost implicate un autoturism, condus de o tânără de 20 de ani, și o motocicletă. În urma celor întâmplate, Alexandru Macovei, un tânăr motociclist de 17 ani, s-a stins din viață.

Din primele informații, se pare că șoferița a efectuat un viraj la stânga pentru a pătrunde pe un drum secundar și nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete Yamaha care circula din sens opus, dinspre municipiul Câmpulung Moldovenesc către orașul Frasin.

„Echipajul deplasat la faţa locului a constatat faptul că, în jurul orei 14:25, o femeie de 20 de ani din comuna Vama a condus autoturismul pe DN 17, pe raza comunei Vama, având direcţia de deplasare dinspre oraşul Gura Humorului către municipiul Câmpulung Moldovenesc, a efectuat viraj stânga pentru a pătrunde pe un drum secundar, respectiv pe strada 1 Mai din comuna Vama şi nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete care circula din sens opus, dinspre municipiul Câmpulung Moldovenesc către oraşul Frasin”, a transmis IPJ Suceava.

Cele două vehicule au întrat în coliziune. În urma impactului, motociclistul a fost grav rănit și a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Suceava. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, câteva ore mai târziu a fost declarat decesul.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Tânăra care a produs accidentul a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Sfârșit tragic pentru un copil de 13 ani din Dolj. A murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul

Accident grav în Călărași! Un șofer a încurcat accelerația cu frâna și a intrat într-un grup de persoane