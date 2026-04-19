Alexandru Macovei a murit într-un accident rutier cumplit. Tânărul, ucis de o șoferiță de 20 de ani

De: Alina Drăgan 19/04/2026 | 21:30
Sfârșit tragic pentru un motociclist de 17 ani

Sfârșit tragic pentru un tânăr motociclist în vârstă de 17 ani! Acesta și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier. Motocicleta pe care o conducea a fost lovită de un autoturism condus de o șoferiță în vârstă de 20 de ani. Din păcate, impactul a fost fatal pentru motociclist.

Un tânăr de 17 ani a murit, duminică – 19 aprilie, după ce motocicleta pe care o conducea a fost lovită de un autoturism pe DN 17, pe raza comunei sucevene Vama. Din primele informații, accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate.

Un accident grav a avut loc duminică după-amiază, pe DN 17, pe raza comunei Vama, județul Suceava. În impact au fost implicate un autoturism, condus de o tânără de 20 de ani, și o motocicletă. În urma celor întâmplate, Alexandru Macovei, un tânăr motociclist de 17 ani, s-a stins din viață.

Din primele informații, se pare că șoferița a efectuat un viraj la stânga pentru a pătrunde pe un drum secundar și nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete Yamaha care circula din sens opus, dinspre municipiul Câmpulung Moldovenesc către orașul Frasin.

„Echipajul deplasat la faţa locului a constatat faptul că, în jurul orei 14:25, o femeie de 20 de ani din comuna Vama a condus autoturismul pe DN 17, pe raza comunei Vama, având direcţia de deplasare dinspre oraşul Gura Humorului către municipiul Câmpulung Moldovenesc, a efectuat viraj stânga pentru a pătrunde pe un drum secundar, respectiv pe strada 1 Mai din comuna Vama şi nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete care circula din sens opus, dinspre municipiul Câmpulung Moldovenesc către oraşul Frasin”, a transmis IPJ Suceava.

Cele două vehicule au întrat în coliziune. În urma impactului, motociclistul a fost grav rănit și a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Suceava. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, câteva ore mai târziu a fost declarat decesul.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Tânăra care a produs accidentul a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

 

CITEȘTE ȘI:

Sfârșit tragic pentru un copil de 13 ani din Dolj. A murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul

Accident grav în Călărași! Un șofer a încurcat accelerația cu frâna și a intrat într-un grup de persoane

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marius Tucă Show începe luni, 20 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Știri
Marius Tucă Show începe luni, 20 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin…
Top 3 cele mai sigure țări pentru femeile care călătoresc singure. Unde te poți bucura de o vacanță fără griji, în 2026
Știri
Top 3 cele mai sigure țări pentru femeile care călătoresc singure. Unde te poți bucura de o vacanță…
NYT: Care este asul din mâneca Iranului
Mediafax
NYT: Care este asul din mâneca Iranului
1.000 de euro, prețul pentru integritatea judecătorilor CCR? Ce spune șefa instituției despre câștigurile care garantează adăpostul de influențe
Gandul.ro
1.000 de euro, prețul pentru integritatea judecătorilor CCR? Ce spune șefa instituției despre...
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep...
Înjurături și amenințări la un meci de fotbal. Mama unui jucător a dat buzna pe teren și a sărit la arbitri: „Poate îți f*t o sticlă în cap, nu știi cu cine te pui!”
Adevarul
Înjurături și amenințări la un meci de fotbal. Mama unui jucător a dat...
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine...
Propunerea șefului AIE pentru a reduce dependența de Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Propunerea șefului AIE pentru a reduce dependența de Strâmtoarea Ormuz
Parteneri
Cum arată mama lui Dan Bălan la 68 de ani. Ludmila Bălan a dezvăluit secretul „tinereții fără bătrânețe”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată mama lui Dan Bălan la 68 de ani. Ludmila Bălan a dezvăluit secretul...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum se descurcă Andreea Antonescu în America. Dezvăluiri emoționante despre viața de mamă singură
Click.ro
Cum se descurcă Andreea Antonescu în America. Dezvăluiri emoționante despre viața de mamă singură
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune...
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Promotor.ro
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Nu vă bazați pe AI când vine vorba de sănătate! Jumătate din sfaturile medicale oferite de chatboți sunt greșite
go4it.ro
Nu vă bazați pe AI când vine vorba de sănătate! Jumătate din sfaturile medicale oferite...
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
1.000 de euro, prețul pentru integritatea judecătorilor CCR? Ce spune șefa instituției despre câștigurile care garantează adăpostul de influențe
Gandul.ro
1.000 de euro, prețul pentru integritatea judecătorilor CCR? Ce spune șefa instituției despre câștigurile care...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât de mult contează cifra destinului în alegerea meseriei, dar și cum alegem data nunții pentru ...
Cât de mult contează cifra destinului în alegerea meseriei, dar și cum alegem data nunții pentru un mariaj solit. Eduard Agachi, dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene
Cuplul care a făcut senzație pe TikTok a dispărut din peisaj. Influencerul, alături de o brunetă ...
Cuplul care a făcut senzație pe TikTok a dispărut din peisaj. Influencerul, alături de o brunetă misterioasă! Ce s-a întâmplat cu iubita italiancă
Decizia Reginei Elisabeta a II-a care „va rămâne în istorie ca o greșeală”. Ce dezvăluie un ...
Decizia Reginei Elisabeta a II-a care „va rămâne în istorie ca o greșeală”. Ce dezvăluie un specialist britanic
Delia Salchievici spune adevărul despre relația cu Ian și implicarea producătorilor de la Desafio: ...
Delia Salchievici spune adevărul despre relația cu Ian și implicarea producătorilor de la Desafio: “Cumva arătau cu degetul să se întâmple ceva”
Marius Tucă Show începe luni, 20 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 20 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Top 3 cele mai sigure țări pentru femeile care călătoresc singure. Unde te poți bucura de o vacanță ...
Top 3 cele mai sigure țări pentru femeile care călătoresc singure. Unde te poți bucura de o vacanță fără griji, în 2026
Vezi toate știrile