Alexandru Pelici: „Felicit Botoșaniul, dar și pe Căbuz că a limitat proporțiile scorului!”

Alexandru Pelici, antrenorul principal al formației Hermannstadt, a recunoscut la finalul meciului că victoria obținută de FC Botoșani a fost una meritată. Singurul jucător pe care Pelici l-a remarcat a fost portarul Căbuz care prin prestația sa a limitat proporțiile scorului.

„Am venit cu gânduri mari la Botoșani, speram să facem un joc bun și să plecăm cu punct sau puncte. Nu am reușit să facem acest lucru decât puțin timp din prima repriză. Am avut situațiile noastre de a marca la 0-0. Nu am reușit să înscriem. Au făcut-o ei în ultimul minut din prima repriză. Am luat două goluri din faze fixe, faze la care fiecare știe ce are de făcut. E supărător că nu am avut curaj. Ne-am dorit să ajungem aici, să ajungem în Liga I, să dăm piept cu cele mai bune echipe din România. Nu am reușit mare lucru astăzi. Am arătat destul de urât, fricoși. Botoșaniul ne-a dominat la toate capitolele. Îi felicit, îl felicit pe Costel, le doresc mult succes. Nu ne rămâne decât să lăsăm nasul jos, să analizăm ce e de analizat, să vedem greșelile și să încercăm să câștigăm următorul joc. Dacă e să evidențiez pe cineva de la noi, probabil Căbuz (n.r. portarul de la Hermannstadt) e cel care poate fi evidențiat. A limitat din proporțiile scorului”, a spus Alexandru Pelici.

Victoria FC Botoșani a fost obținută după două goluri venite în urma unor cornere executate pefect de căpitanul Mihai Roman I. La finalizare în minutul 44 s-a aflat Andrei Duitraș, care a reluta cu capul, cea de-a doua reușităă aparțințndu-i lui Mihai Roman I care a împins din trei metri balonul în plasa porții lui Căbuz, care prin prestația sa a limitat proporțiile scorului.