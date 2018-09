Alexandru Pelici: „Meciul cu Mediaș are o importanță aparte pentru suporterii noștri!”

Alexandru Pelici, antrenorul principal al formației FC Hermannstadt anticipează un duel echilibrat și interesant astăzi la Tg. Mureș între elevii săi și Gaz Metaan Mediaș în derby-ul rundei județului Sibiu care va avea loc în runda a VII-a a Ligii I.

„Ne aflăm înaintea unui meci care are o importanță aparte pentru că, pe lângă punctele puse în joc, reprezintă un derbi al județului Sibiu. Suntem conștienți de asta. Ne așteaptă un meci greu, cu o echipă bună, care acum două sau trei etape era pe primul loc. Sperăm să câștigăm, pentru că avem nevoie de punctele puse în joc Va fi un duel interesant între atacantul lor , Carlos Fortes, care nu de mult era în atenția cluburilor mari și fundașii noștri centrali, sau apărarea noastră, care va trebui să dea dovadă de siguranță, de concentrare până la finalul jocului. Nu știu dacă există o favorită certă. Dacă am fi jucat la Sibiu, am fi avut un atu, din punct de vedere al suporterilor, care ar fi fost, sunt convins, în număr mare la acest joc. Sunt două vecine de clasament. Datele problemei s-au schimbat acum, suntem și noi în Liga 1. Gaz Metan are în componență jucători buni. Nu de mult unii dintre ei erau în atenția cluburilor mari. Pe undeva este un echilibru. Cred că echipa ai cărei jucători vor fi mai determinați va avea câștig de cauză. Și care va greși mai puțin”, a declarat Alexandru Pelici.

Partida dintre FC Hermannstadt și Gaz Metan Mediaș va avea loc de la ora 16:00, jocul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.

Programul etapei a VII-a a Ligii I

Sepsi OSK Sf Gheorghe – Dunărea Călăraşi 1-0

Sâmbătă, 1 septembrie

Ora 16.00 FC Hermannstadt – Gaz Metan Mediaş

Ora 18.30 Astra Giurgiu – FC Voluntari

Ora 21.30 U Craiova – Dinamo Bucureşti

Duminică, 2 septembrie

Ora 18.30 CFR Cluj – FC Viitorul

Ora 21.30 FCSB – FC Botoşani

Luni, 3 septembrie

Ora 21.00 Politehnica Iaşi – Concordia Chiajna