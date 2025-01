Alexandru Sautner, implicat în moartea motociclistului de la Ambasada Americii! Drama pe care o ascunde celebrul jurat de la Chefi la cuţite

Alexandru Sautner a câştigat admiraţia publicului, după ce a acceptat rolul de jurat în emisiunea Chefi la cuţite. Bineînţeles, numele său era deja cunoscut în industria gastronomiei, însă oamenii au reuşit să îl cunoască mai bine prin prisma acestui proiect. Deşi a vorbit de nenumărate ori despre viaţa sa şi cum a ajuns să aibă succes, vedeta de la Antena 1 a decis să ţină ascuns un amănunt trist din trecutul său. CANCAN.RO are detalii despre drama care l-a marcat pe celebrul chef.

În urmă cu mai bine de 12 ani, Alexandru Sautner a luat o decizie majoră: şi-a vândut toate afacerile pe care le avea în Germania şi s-a întors definitiv în România. A luat-o de la zero în ţara natală, iar timpul i-a demonstrat că a făcut alegerea cea bună. Numai că, începutul a fost extrem de greu, iar viaţa i-a dat o mare lovitură. Mai exact, în 2013, juratul de la Chefi la cuţite a fost implicat într-un accident teribil. Cazul, foarte cunoscut la vremea respectivă, a lăsat o urmă adâncă în sufletul său.

Alexandru Sautner, implicat într-un accident tragic

Alexandru Sautner nu va uita niciodată vara anului 2013. Juratul de la Chefi la cuţite se afla la volanului unui automobil de lux, iar într-un moment de neatenţie a produs un accident mortal. Victima avea 27 de ani, lucra la Ambasada Americii la București, era sportiv de performanță și urmă să se căsătorească. În momentul accidentului, Andrei Moţ era pe motocicletă şi s-a izbit în plin de limuzina lui Ciprian Marica, condusă de celebrul bucătar.

Pe juratul de la Antena 1 şi fostul fotbalist îi leagă o prietenie veche, care a început pe vremea când Marica juca la Stuttgart. Ulterior au devenit şi asociaţi, împreună au amenajat o plajă în Mamaia.

„În vara lui 2013, am văzut o plajă, lângă hotelul Rex din Mamaia, și am zis să facem ceva acolo. M-am asociat cu Ciprian Marica, pe care îl cunoscusem când venise să joace la Stuttgart, și am amenajat această plajă pentru familie în Mamaia. Am vrut să aducem ceva nou la noi pe litoral, fiindcă toată lumea se axează pe club, muzică tare, alcool, dar nu exista o plajă unde să mergi cu familia; să fie muzică, dar mai lejeră, să fie un restaurant, un loc civilizat. Am vrut să fie ceva deosebit. Avem și acum plaja aceea”, povestea Alexandru Sautner într-un interviu în 2019.

Apropiaţii sportivului au avut un mare şoc în momentul în care au aflat tragica veste. Andrei Moţ provenea dintr-o familie modestă, iar părinţii se descurcau greu cu banii. Mai mult decât atât, tatăl motociclistului spunea la vremea respectivă că fiul său era stâlpul casei şi cel care îi întreținea.

Dornic să se revanșeze cumva față de familia sportivului, juratul de la Chefi la cuţite a luat legătura cu părinţii lui Andrei prin intermediul unui avocat şi le-a transmis că dispus să le dea lunar 1000 de euro, însă aceștia nici nu au vrut să audă, refuzând categoric orice ajutor material din partea vedetei de la Antena 1.

Andrei Moţ şi-a prevestit moartea?

Cu două săptămâni înainte de tragicul accident, Andrei Moţ a avut premoniţii. Tânărul îşi visase rudele decedate care i-au transmis să se spovedească. Și-a căutat un duhovnic, s-a spovedit și chiar și-a făcut o asigurare de viață.

„Știa că misiunea să aici pe pământ se apropie de sfârșit„, a spus Alin Murgilă, bunul prieten al sportivului la vremea respectivă.

Mai întâi şi-a văzut străbunicul: „Andrei l-a întrebat ce face, cum este acolo și că ar dori și el să vină pe la el. Străbunicul i-a spus că încă nu este timpul, dar pregătește-te”, a mai povestit Murgilă.

Visul s-a repetat. Şi-a întâlnit unchiul trecut în neființă, care i-a spus același lucru: „Pregătește-te”.

