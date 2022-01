Alexia Eram, dezvăluiri despre complexele care au urmărit-o în copilărie: „Când eram mică niște prietene…”

Alexia Eram este considerată un model de multe tinere, iar în mediul online fiica Andreei Esca are o comunitate impresionantă. Deşi în prezent se bucură de aprecierea celor din jur, şatena a recunoscut faptul că în trecut a fost victima bullyingului. Iubita lui Mario Fresh a vorbit despre complexele care au marcat-o în copilărie din cauza comentariilor răutăcioase pe care le primea.

Alexia Eram are 21 de ani, iar până la această vârstă a reuşit să realizeze multe dintre planurile pe care le-a avut. De asemenea este un influencer extrem de apreciat în mediul online, acolo unde peste 600.000 de mii de fani o urmăresc zilnic.

În cadrul unui interviu, tânăra şi-a deschis sufletul şi a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat în copilărie, pe vremea când nu avea atât de multă încredere în ea. Mai exact, din cauza comportamentului abuziv al colegilor aceasta a avut de suferit, iar în prezent își dorește să atingă perfecțiunea.

”Am rămas cu complexul acesta că sunt grasă, cu picioarele grase”

„M-a complexat chestia asta și mai plâng din cauza acestui lucru. Când eram mică niște prietene, care îmi sunt prietene și acum, pentru că atunci când sunt mici, copiii sunt sadici s-au pus într-un cerc și cântau: ‘Push, push grăsime! Push, push grăsime! Alexia e grasă’. Eu nu eram grasă. Eram un copil normal. După aceea am rămas cu complexul acesta că sunt grasă, cu picioarele grase. Am slăbit 10 kilograme anul trecut și mă simțeam foarte bine în corpul meu. După aceea aveam obsesia să nu ajung să am 5 kilograme în plus. Am chestia asta de perfecțiune, să fiu țiplă”, a explicat Alexia Eram.

Alexia Eram, despre situația ei financiară: “Sunt o fire cheltuitoare, dar banii pentru asta sunt făcuți

Invitată în podcastul lui Radu Țibulcă de pe YouTube, Alexia Eram a vorbit despre situația ei financiară. Întrebată despre veniturile ei, Alexia Eram a precizat că a reușit să pună și bani deoparte, deși este o fire cheltuitoare. Tatăl ei a avut un rol important, sfătuind-o să facă economii, chiar dacă este dificil.

“Tata m-a învățat de când eram mică să îmi pun și niște bani deoparte. Într-adevăr, eu sunt o fire care cheltuie cam mult și îmi e foarte greu să fac această decizie, dar încerc și să pun deoparte și să am tot timpul ceva. Eu sunt pe principiul că muncești pentru a avea niște bani, și banii sunt făcuți ca să îi cheltui, pentru că atunci când mori, nu o să îi iei în mormânt”, a spus Alexia Eram.

Sursă foto: Instagram