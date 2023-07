Alexia Eram, fiica Andreei Esca, și-a părăsit iubitul pentru a fi cu marea sa dragoste. Povestea de dragoste uitată în care a fost implicată fata vedetei Pro Tv

Înainte de a fi cu Mario Fresh, Alexia Eram a avut o relație cu Rashid Omar. Povestea lor de iubire a început în anul 2015, dar s-a terminat în anul 2017. Fiica Andrei Esca l-a părăsit pentru a putea să aibă o relație cu „fiul adoptiv” al lui Alex Velea.

Alexia Eram are, în prezent, 22 de ani. Poate prima ei relație a fost la 14 ani, când l-a cunoscut pe fiul lui Omar Hayssam, temutul terorist. Cei doi și-au făcut publică dragostea prin postări pe rețelele de socializare, la vremea aceea.

Cei doi s-ar fi cunoscut la Snagov, unde familiile lor dețin proprietăți. Se putea vedea în imaginile pe care le postau că exista chimie între ei, chiar dacă ea provine dintr-o familie bună, mama sa fiind imaginea PRO TV, iar tatăl ei, un renumit afacerist. Pe de altă parte, tatăl lui Rashid Omar, este la închisoare după ce a fost condamnat definitiv la 23 de ani și 4 luni după gratii, pentru terorism, înșelăciune și fraude. Teroristul este vinovat de răpirea a trei ziarişti romani în Irak, în 2005. În noiembrie 2004, averea lui Hayssam a fost evaluată la 100 de milioane de dolari.

S-a despărțit de fiul teroristului pentru a fi cu Mario Fresh

Relația cu Mario Fresh a „salvat-o” pe Alexia Eram din relația cu fiul temutului terorist. După ce l-a cunoscut, s-a îndrăgostit rapid și l-a lăsat în urmă pe Rashid Omar. Se pare că a făcut alegerea bună, din moment ce de șase ani, sunt tot împreună. Relația lor a trecut, de curând, poate una dintre cele mai importante probe: cea a distanței. Timp de săptămâni bune, fiica Andreei Esca a fost la America Express, iar Mario Fresh a așteptat-o, cuminte, acasă.

Chiar dacă au o legătură atât de profundă, încă nu se gândesc la nuntă. Dată fiind și vârsta lor fragedă, nu este de mirare că vor să amâne marele moment.

„Nu mă deranjează neapărat. Poate e normal să fiu întrebată. Dar am 22 de ani, nu știu de ce sunt întrebată. Dar, evident că sunt foarte multe titluri care mă afectează, dar până la urmă acesta este jobul, așa că nu trebuie să bagi în seamă și cam atât. Am 22 de ani, repet. Evident că fiecare face ce vrea, puteți să vă căsătoriți la 22 de ani și să faceți copii, dar eu simt că mai vreau să copilăresc. Evident că Mario gândește la fel, că dacă am avea alte percepții nu am mai fi împreună”, spunea Alexia Eram pentru Wowbiz.

