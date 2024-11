Alexia Eram și înlocuitorul lui Mario Fresh au ”filmat” totul și au surprins cum… Iubi lui Selly și-a făcut fenta cu 250.000 €!

Selly nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este cel mai cunoscut și influent vlogger de la noi, are milioane de abonați pe toate canalele și conturile de socializare și câștigă bine de tot. Fără doar și poate este pasionat de bolizii cu mulți cai putere, chiar dacă unii cârcotași mai spun că nu i-ar „mânui” atât de bine. În fine, astea-s detalii. Revenind la ce este important, așa cum știm, Andrei Șelaru și-a cumpărat la finalul anului trecut mașina visurilor sale, așa o denumea. Este vorba despre un Porsche 911 Turbo S de 650 de cai putere, pentru care a plătit un sfert de milion de euro! Doar că, recent, s-a dezis de ea și i-a pasat-o Smarandei. CANCAN.RO are imagini senzaționale cu iubita lui Selly și mașina de 250.000 de euro! Dar asta nu este tot, exclusivitățile nu se opresc aici! Rămâneți pe pagină pentru a afla cu ce vedetă s-a întâlnit Smără!

Smaranda Știrbu îi este alături lui Selly de peste cinci ani, iar cei doi au planuri serioase împreună. Se pare că vloggerul are mare încredere în partenera lui, iar asta o demonstrează imaginile pe care le-am surprins recent. Iată cum se descurcă iubita vloggerului când el nu e prin preajmă!

Iubita lui Selly a primit pe mână de la vlogger 250.000 de euro!

CANCAN.RO a întâlnit-o pe Smaranda Știrbu, partenera lui Selly, în zona Floreasca pe la orele după amiezii. Era îmbrăcată destul de extravagant, cu o pereche de blugi boyfriend de firmă, cu model, o bluziță neagră decoltată și o blană, tot albă, purtată nonșalant. În picioare avea o pereche de sneakerși, iar geanta era de firmă, desigur. „Asorteul” principal a fost însă mașina de un sfert de milion de euro a iubitului ei. Da, ați citit bine. Se pare că Smără i-a câștigat încrederea deplină partenerului ei din moment ce a avut încredere să-i lase pe mână Porsche-ul pe care și l-a achiziționat la finalul anului trecut.

În plus, se pare că tânăra este destul de atentă și se descurcă bine la volan, asta dacă ne uităm după felul în care i-a ieșit parcarea laterală. Bine, Smără! Acum înțelegem de ce Selly are încredere în tine. Dar stați să vedeți cine a sosit acolo!

Iubita lui Selly, întâlnire întâmplătoare cu Alexia Eram și iubi

Pe cine zărim noi în spate? Pe nimeni alții decât Alexia Eram și tânărul antreprenor cu care se vede fiica Andreei Esca. Este și normal până la urmă, căci vedetele frecventează aceleași localuri. Cei trei s-au salutat fugitiv și fiecare și-a văzut de drum. Și, că tot vorbeam despre Alexia și noul iubit, remarcăm că atitudinea bărbatului este așa cum v-am arătat. El, grăbit și parcă ușor neinteresat am spune de fiica știristei Pro TV, iar ea îl urmează liniștită și…tolerantă. Mai multe imagini cu ei, căci sigur că nu ne-au scăpat din vedere, puteți vedea aici.

