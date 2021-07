Alexia Eram și Mario Fresh formează încă un cuplu? Artistul a spus totul despre relația sa. „Ieșea și mai prost, mare scandal”

Mario Fresh și Alexia Eram au o relație frumoasă de ani de zile. Cei doi se înțeleg perfect și au planuri mari împreună. Însă, recent, au apărut mai multe zvonuri legate de o presupusă despărțire. Cei doi nu au mai fost văzuți împreună și au plecat în vacanțe diferite, fapt ce i-a făcut pe mulți să se gândească că relația lor a ajuns la final.

Însă, se pare că nu este vorba despre nicio despărțire. Recent, Mario Fresh a fost invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune și a vorbit despre partenera sa. Cei doi formează în continuare un cuplu și au planuri mari împreună. Artistul a dezvăluit că el și Alexia se înțeleg cât se poate de bine, iar în relația lor nu există gelozii sau reproșuri.

„Suntem exact cum vedeți voi la televizor. Nu ne ascundem cu absolut nimic, comunicăm. Îmi aduc aminte când nu comunicam și ieșea și mai prost, mare scandal. Se întâmplă la un moment dat să uiți să comunici anumite lucruri. Am foarte mare încredere în ea, chiar dacă merge în cea mai plină sală de băieți.

„Invers e cam la fel. Mă mai întreabă când vede că se uită cineva mai mult la mine. Nu prea e gelozie în relația noastră, nu prea există tensiuni d-astea”, a declarat Mario Fresh.

Mario Fresh și Alexia Eram, planuri de viitor

Mario Fresh și Alexia Erma au planuri mari împreună. Artistul a declarat că are gânduri serioase și intenționează să urmeze drumul părinților lui, care s-au cunoscut și iubit de la o vârstă fragedă. Se pare că artistul plănuiește chiar să o ceară de soție pe Alexia, atunci când va veni momentul.

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh.

