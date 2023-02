Alexia Eram și părinții lui Mario Fresh sunt „disperați”: “I-am distrus!” + Ce „vină” are Alina Eremia?!

Fără prea multe introduceri, în această seară vă prezentăm un interviu exclusiv, acordat de Mario Fresh pentru CANCAN.RO. Nu doar că este unul dintre cei mai în vogă artiști din România, ci dă dovadă de o maturitate ieșită din comun în discursul pe care îl exercită. Interpretul oferă o adevărată lecție de civism, combinată cu cea a „smereniei”, în pofida succesului de care se bucură. Iubitul Alexiei Eram susține, în cele ce urmează, că nu își dorește să epateze în vreun fel sau să creeze vreo frustrare în cei din jur. Prin urmare, Mario își vede cu determinare de drumul în muzică și de ceea ce a clădit până acum.

Le are și el pe ale lui, însă, căci artistul nu vede altceva în afară de note muzicale și acorduri peste tot. Când părăsește scena, Mario Fresh se transformă în compozitor și cântă cât este ziua de lungă la ukulele, instrument primit cadou de ziua lui. Vedeta ajunge chiar să nu mai audă semnalele celor din jur, fiind concentrat pe elaborarea propriei opere. Există, totuși, un stimul care îl mai scoate pe artist de pe drumul muzicii, și anume Alexia Eram. Iubita se vrea apreciată și surprinsă permanent, iar Mario se conformează.

Mario Fresh enunță principiul după care se ghidează: „De ce să fac altuia în ciudă, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu-și permit nici măcar o bucată de pâine?!”

CANCAN.RO: Întrebarea mea pentru tine și pentru oamenii care te văd și poate sunt de vârsta ta și îți conștientizează succesul, de care și tu ești conștient, cum faci să n-o iei razna și să nu flexezi chestii aiurea?

Mario Fresh: Am avut foarte mulți oameni în jurul meu care flexau chestii, nu pot să zic aiurea, dar nu îmi place treaba asta cu flexul. Îmi place să fiu humble, să rămân la locul meu. Nu îmi place să mă arăt.

Poate am, poate nu am, de ce să fac altuia în ciudă, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu-și permit nici măcar o bucată de pâine. De ce să mă postez că eu pot să mănânc nu știu unde? Nu îmi place să mă dau în stambă, pentru că sunt foarte mulți oameni amărâți și eu nu sunt așa.

CANCAN.RO: Cum crezi că o să te ducă pe tine maturizarea muzicală pe care o trăiești acum?

Mario Fresh: Consider că odată cu munca pe care am depus-o, foarte multă muncă, a venit și maturizarea asta. Pentru că mă uit în spate, poți să rămâi «dâng» și la 45 de ani. Am muncit foarte mult, a dat și roade ceea ce am făcut, m-am și maturizat.

Nu pot să spun, am fix 23 de ani, sunt fix acolo cu creierul, pot să am grijă de mine, să îmi fac treaba bine și să rămân cu picioarele pe pământ pentru următoarea perioadă, cu siguranță.

CANCAN.RO: Mă uitam la un podcast în care spuneai că îl apelai de câte 10 ori pe zi pe Smiley. Și pare că acum aduci din ce în ce mai mult cu Smiley…

Mario Fresh: Am copilărit și am și crescut cu el, nu eram doar un fănuț care îl asculta, eram tot timpul acolo cu ei. Și probabil am furat de la el treaba asta. Totodată îmi place și să rămân unicat, toată lumea îmi spune că avem voci asemănătoare, că undeva acolo există o asemănare între noi, e de apreciat faptul ăsta și pot să spun că îmi convine într-un fel. Aș putea foarte mult să mă duc în partea asta a lui, doar că n-aș mai fi eu.

Mario Fresh, artist cu normă întreagă, nu doar pe scenă: „I-am distrus, nu mai poate nimeni în casa aia!”

CANCAN.RO: Vorbeam cu Alexia mai devreme, că vin 14 și 24 februarie, zi-mi cum faci cu cadourile?!

Mario Fresh: Îmi place să fiu romantic. Nu sunt eu cu lucrurile foarte speciale, să fac niște ținte prin casă, să le găsească, să tragă de ele, să cadă ceva, o surpriză. Îmi plac mai mult lucrurile mai clasice, ei îi plac foarte mult surprizele astea mici, muncite, să scrii o scrisoare, să faci o inimioară, s-o tai tu, să faci confetti. Eu sunt foarte neîndemânatic, în primul rând, și nu-mi ies lucrurile astea, dar trebuie undeva să ne întâlnim la mijloc.

CANCAN.RO: Dar dimineața îi cânți, să își aducă aminte cu cine stă în casă?

Mario Fresh: I-am distrus, de când am ukulele, am primit de ziua mea de la Raed, tovarășul meu bun. Și chiar cu cadoul de la el am scris piesa, a plecat «Ai fost», de la acordurile cântate pe ukulele, de acolo a plecat toată piesa cu Alina Eremia. Pot să zic că e cel mai tare cadou, care îți mai aduce încă un cadou, e extraordinar.

Cânt în fiecare seară, în fiecare dimineață, i-am distrus, nu mai poate nimeni în casa aia. Dacă vin ai mei la mine își pun mâna în cap, «iar te apuci, mă, iar te apuci?». Și nici nu-i bag în seamă când spun «Mario, trezește-te, Mario, ridică-te, îmbracă-te, că plecăm».

CANCAN.RO: Deci viața ta e muzica, acolo s-a terminat!



Mario Fresh: Da, cu siguranță, este o mare distanță între prima, care e muzica, pe primul loc, și al doilea hobby, care e șofatul! Este o diferență foarte mare.

