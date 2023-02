Mario Fresh și-a făcut apariția pe străzile din Capitală, cu super bolidul pe care îl conduce mândru, cu fiecare ocazie. A rămas, însă, fără cash, dar a găsit imediat soluția. Nu a sunat vreun prieten, ci a ales să-și abandoneze “bijuteria” pentru a rezolva corespunzător problema. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Mario Fresh nu mai are nevoie de nicio prezentare. Băiat elegant, cu priză mare în mediul online, educat, civilizat! Are, totodată, o iubită pe măsură, Alexia Eram, fiica Andreei Esca. Însă, când nu-și are lângă el jumătatea, artistul nu pare deloc calculat. Zilele trecute, fotoreporterii CANCAN.RO l-au întâlnit în traficul infernal din București, în căutarea unui bancomat.

A „devalizat” un bancomat

Cântărețul rămăsese fără cash, nenicule! 😊 A ochit, într-un final, un automat bancar, spre care s-a îndreptat cu încredere. Pesemne că știa că are cardul doldora cu “cașcaval”. S-a dus la un bancomat de lângă Farmacia Tei, a scos leuții, după care a plecat cu bolidul pe care îl abandonase în plină stradă. Și aici nu ne referim la orice “monstru”, ci la un BMW X5, care valorează nu mai puțin de 70.000 de euro.

Îmbrăcat lejer, cu haine care, cu siguranță, valorează mii de euro, iubitul Alexiei Eram s-a întâlnit, ulterior, cu un curier. Și-a făcut treaba, după care s-a retras încotro avea planificat. A avut, din nou, o apariție spectaculoasă, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile care nu pot fi de contestat.

Mario Fresh a dat topurile peste cap

Mario Fresh a dat peste cap topurile muzicale din vara anului 2022 cu piesa “Necesar”, care înregistrează peste 20 de milioane de vizualizări și stream-uri. Cântărețul se bucură de simpatia publicului, chiar dacă apar și voci negativiste la tot pasul, care îi contestă aptitudinile artistice.

Voci care i-au contestat chiar și look-ul! Artistul tocmai făcuse o schimbare îndrăzneață, vopsindu-și părut într-o culoare deschisă, pe care nu o mai prezentase. Avea să le răspundă “cârcotașilor” scurt și la obiect prin intermediul CANCAN.RO (Vezi AICI interviul).