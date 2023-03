Alexia, progrese incredibile! Adolescenta cu brațe replantate a reușit să cânte la pian: „Câtă forță și dorință”

La finalul anului trecut, Alexia trecea prin cel mai greu moment din viața ei. În urma unui accident teribil, adolescenta își pierdea ambele brațe. Din fericire, eleva a avut noroc, iar după 20 de ore de operație, brațele i-au fost replantate. Acum, Alexia trece printr-un lung proces de recuperare, iar progresele făcute până acum arată o recuperare spectaculoasă. Tânăra chiar a reușit să cânte la pian.

În data de 31 decembrie 2022, Alexia părăsea spitalul și pășea cu încredere către o viață nouă. Deși știa că urmează o perioadă grea de recuperare, adolescenta a plecat acasă cu zâmbetul pe buze și încrezătoare că viața ei se va întoarce la normalitate, în cel mai scurt timp.

Determinarea și optimismul fetei au dat roade, iar la trei luni după operație, Alexia deja a făcut progrese incredibile. Familia tinerei a postat în mediul online un filmuleț în care adolescenta cântă la pian, folosindu-se de mâna dreaptă. Postarea a bucurat pe toată lumea, mai ales pe medicul Sidonia Susanu, cea care a făcut parte din echipa care i-a redat Alexiei speranța.

„Cel mai frumos cadou primit de 8 Martie, cel mai frumos mărțișor, simbol al reînceperii vieții! Câtă forță și dorință de viață au aceste mânuțe la numai trei luni de la replantarea lor! Puterea și perseverenta Alexiei, în lungul drum al recuperării motorii și senzitive, îmi întăresc convingerea de a-mi continua misiunea de a salva vieți și de a încerca să ofer fiecăruia dintre pacienții mei o șansă la o viață cât mai aproape de normal, într-un sistem medical departe de a fi perfect, într-o lume departe de a fi perfectă. Consider că fiecare dintre noi este imaginea fidelă a ceea ce avem în minte și în suflet!”, a scris Sidonia Susanu, după ce a văzut progresele făcute de Alexia.

„O să-mi revin cât mai repede”

În ziua în care a ieșit din spital, Alexia era încrezătoare că se va recupera în cel mai scurt timp posibil și se pare că determinarea și optimismul ei au dat roade. Adolescenta a reușit, în ciuda tragediei, să privească partea plină a paharului și nu s-a lăsat doborâtă.

Alexia este pasionată de muzică și dans și își dorește o carieră pe scenă. Faptul că a reușit să cânte câteva acorduri la pian au făcut-o pe adolescentă și mai încrezătoare.

„Sunt foarte fericită că am ajuns cu bine până acum și sunt sigură că și în continuare o să fie tot cu bine și o să-mi revin cât mai repede și cât mai bine. Doamne ajută să fiu bine, să fiu alături de cei dragi și abia aștept să-mi văd prietenii. Am emoții și știu că acasă să fie oricum cel mai bine. Ce a trecut, a fost. Acum trebuie să văd ce va fi și trebuie să am o gândire pozitivă ca să trec peste astea cu bine.

Îmi place să cânt, să dansez, îmi doresc să fac o carieră din asta și să încurajez lumea prin muzică, să se simtă în cuvinte, în piese și să se poată regăsi lumea”, declara Alexia.

