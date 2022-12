Alexia Tudose a ieșit din spital, după două săptămâni! Ce a susținut fata ale cărei membre superioare au fost replantate

Cu câteva ore înainte de cumpăna dintre ani, Alexia Tudose, adolescenta de 15 ani ale cărei membre au fost reasamblate, a ieșit din spital. Tânăra a făcut primele declarații despre clipele grele prin care a trecut și despre încercările la care a fost supusă, rămânând, totuși, cu zâmbetul pe buze.

Astăzi, 31 decembrie 2022, adolescenta care a fost supusă la o intervenție chirurgicală ce a durat 20 de ore a reușit să meargă acasă și să fie alături de cei dragi. Cu zâmbetul pe buze, așa cum i-a obișnuit și pe doctori, Alexia a făcut primele declarații despre accidentul în care a fost implicat în urmă cu două săptămâni.

Alexia Tudose a fost externată din spital

Așteptată în fața spitalului de multă lume, Alexia Tudose nu a ezitat să vorbească despre ceea ce i s-a întâmplat și despre operația prin care a fost nevoită să treacă. Deși nimeni nu credea că este posibil, brațele Alexiei au fost replantate, iar aceasta va putea să le folosească, după spusele medicilor.

La final de an, adolescenta de 15 ani a ales să rămână pozitivă, explicând faptul că tot ceea ce își dorește este să fi alături de prietenii și familia care o iubesc. Într-un final, aceasta Alexia a recunoscut că optimismul a fost cel care a ajutat-o să se pună din nou pe picioare.

„Sunt foarte fericită că am ajuns cu bine până acum și sunt sigură că și în continuare o să fie totul bine și o să-mi revin cât mai repede și cât mai bine. Doamne ajută să fiu bine, să fiu alături de cei dragi și abia aștept să-mi văd prietenii. Am emoții și știu că acasă o să fie cel mai bine. Ce-a trecut a fost, dar acum trebuie să văd ce va fi și trebuie să am o gândire pozitivă ca să pot să trec peste astea cu bine”, a declarat adolescenta, potrivit adevarul.ro.