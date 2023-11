Aliat cu greutate pentru Elena Lasconi în scandalul cu familia tradițională. Neti Sandu intervine, după ce fosta colegă a fost “demolată” chiar de fiica sa! “În povestea asta complicată și urâtă, eu...”

Neti Sandu, una dintre vedetele postului de televiziune PRO TV, se numără printre prietenii apropiați ai Elenei Lasconi, aflată în aceste zile în centrul unui scandal mediatic total surprinzător.

Impusă ca unul dintre astrologii renumiți ai momentului, Neti Sandu a acceptat să vorbească cu CANCAN.RO despre situația creată. A făcut-o însă cu delicatețea cu care orice mamă are grijă de copilul ei. Dar și cu experiența pe care ți-i oferă cei peste 60 de ani ai săi.

A precizat din capul locului că ne va oferi un punct de vedere aparte!

(NU RATA: Fiica Elenei Lasconi se ridică împotriva mamei sale, după ce a votat „DA” la referendumul pentru familie: „S-a dovedit a fi o homofobă. Sunt dezgustată”)

„Elena Lasconi e prietena mea. Și nu de ieri, de azi! În povestea asta, complicată nu am sunat-o însă! Și am să vă spun și de ce! În primul rând, fiindcă ea știe cel mai bine ce are de făcut. Nu are nevoie de sfatul meu sau al nu știu cui! Ea știe ce trebuie să facă și sunt sigură că va face!”, a declarat Neti Sandu pentru CANCAN.RO.

Neti Sandu are totală încredere în prietena sa de-o viață, Elena Lasconi!

Apoi a dorit să întărească cele spuse: „Așa cum sunt sigură că va rezolva problema, la fel de sigură sunt și că știe că se bucură de prietenia mea necondiționată. Nu e nevoie s-o sun ca să-i spun asta!”.

În plus, a dorit să precizeze, nu cu titlu de obligație profesională, că în ultima vreme nu prea a avut momente libere. „În perioada asta, am avut, ca un mic amănunt, zile mai pline în televiziune, în ultima vreme, cu multe lucruri de făcut. Dar asta nu e o scuză!”, a mai spus vedeta programelor de horoscop de la PRO TV.

Elena Lasconi s-a trezit în mijlocul unui scandal uriaș în primele zile ale lunii noiembrie, după ce a anunțat în mod public că a ales să voteze cu „Da”, la Referendumul familiei din toamna anului 2018. Ea a precizat că este creștin-ortodoxă și că ea prețuiește familia tradițională, cea formată dintr-un bărbat și o femeie.

Oana Lasconi, copila care „și-a sacrificat” mediatic mama

La scurtă vreme, Elena Lasconi s-a văzut atacată pe acest subiect nu doar de diverse persoane, pe rețelele sociale, dar și de către colegi de partid și de fiica ei cea, Oana Lasconi, care trăiește de mai bine de cinci ani în Franța.

„Sunt absolut dezgustată că mama mea a votat DA, la referendumul Coaliției pentru familie pentru a susține așa zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie. Sunt dezgustată și dezamăgită. Nu îmi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit o homofobă. Nu am cuvinte”, a precizat pe Instagram Oana Lasconi. Care ulterior a continuat cu atacurile la adresa mamei sale, căreia i-a reproșat și alte lucruri.

(CITEȘTE ȘI: Elena Lasconi a divorțat după patru ani de tatăl fiicei sale, Oana. A trăit într-o sărăcie lucie în copilărie)

„Am fost forţată să am o identitate publică doar pentru a o sprijini pe ea, aproape toată viaţa! Am fost forţată să vorbesc despre ce relaţie minunată avem, să mint ziarele”, a adăugat Oana Lasconi.

Elena Lasconi, fostă vedetă PRO TV la rândul ei, a intrat în politică în 2020, atunci când a candidat cu succes, în numele Uniunii Salvați România, pentru fotoliul de primar al orașului Câmpulung Muscel. Ea fusese delegată să deschidă și lista candidaților USR pentru alegerile europarlamentare din 2024, dar după scandalul recent, partidul a anunțt prin vocea președintelui Cătălin Drulă, că datele problemei s-au schimbat în ceea ce o privește.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.