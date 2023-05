Alimentul care a devenit un lux pentru români. Vine de la țară și se vinde cu peste 300 de lei

Carnea de pui de la țară a devenit un lux pentru români. Deși este foarte căutată, mai ales de familiile cu copii mici, nu toată lumea are bani s-o cumpere. Prețul ei a crescut mult în ultimul an. Cât a ajuns să coste un kilogram?

Carnea de pui de țară este foarte căutată, având un gust autentic și un conținut ridicat de proteine și aminoacizi. Familiile cu copii mici o cumpără, în special, pentru a evita carnea din supermarket. Mulți cred că pasărea crescută în curte este net superioară celei din magazine, atunci când vine vorba despre calitate. Ei bine, cei care vor să cumpere carne de pui de țară trebuie să știe că prețul ei a crescut față de anii trecuți. A ajuns să fie un lux pentru mulți români care stau la bloc și nu au de unde să-și procure păsări crescute la curte.

Cât a ajuns să coste un kilogram de carne de pui crescut la curte

Alimentele s-au scumpit treptat, lucru care i-a speriat teribil pe români. Fructele și legumele au ajuns să coste mai mult decât în anii trecuți, iar același lucru se întâmplă și-n cazul articolelor de curățenie și nu numai. Și atunci când vine vorba despre carne, fie de porc, de pui sau vită, se poate observa că prețurile noi le-au depășit cu mult pe cele vechi. Românii merg la cumpărături, însă nu-și mai permit să scoată la fel de mulți bani din buzunar ca înainte. Totul din cauza scumpirilor.

De exemplu, carnea de pui de țară are un preț uluitor. O carcasă de pui de țară/ găină de țară/ cocoș de țară se vinde cu 30 de lei / kilogram. Sigur că, greutatea pachetului are mai mult de un kilogram. De obicei, variază între 2,5 kg si 3,5 kg, iar asta înseamnă că oamenii vor plăti între 68 de lei și 105 lei pentru un pui de curte.

La Ograda Verde, un magazin online, carnea de pui de țară se vinde la un preț mai piperat. Asta pentru că păsările sunt hrănite 100% cu cereale, au acces la țarcuri exterioare și vârsta la sacrificare este de minim 90 de zile. Așa că, un pui de țară, de două kilograme, se vinde cu peste 90 de lei. Un kilogram de carne de curcan costă nu mai puțin de 35 de lei. Înainte de sacrificare, un curcan cântărește între 8 și 10 kilograme. Atunci, prețul este cuprins între 280 și 350 de lei. Un piept dezosat de curcan, de două kilograme, a ajuns să coste și 220 de lei. Sunt și producători care livrează la domiciliu carnea de pui direct tranșată.