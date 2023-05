Cum poți face cumpărături din Kaufland fără să mergi la magazin! De-acum e mult mai ușor pentru clienții lanțului de supermarketuri

Cu siguranță atunci când mergi la supermarket ai o listă pregătită cu toate lucrurile de care ai nevoie. Însă, ți s-a întâmplat, măcar o dată, să uiți acasă bilețelul scris cu foarte multă atenție. De acum poți să faci cumpărături de acasă, fără să te mai deplasezi la magazin! Iată ce trebuie să faci.

Supermarketurile Kaufland vin în ajutorul clienților! De acum, românii pot face cumpărături fără să meargă în magazine. Cu un singur click sunt mai aproape de alimentele de care au nevoie sau de produsele pentru igienă. Cum este posibil?

Ei bine, Kaufland a ajuns pe două aplicații. Livratorii de la Glovo și Tazz îți aduc cumpărăturile acasă!

„Ți-ai făcut lista de cumpărături, dar nu ai timp să ajungi la magazin? Îți livrăm noi ce-ți dorești. Intră în secțiunea Kaufland din aplicațiile Glovo sau Tazz, adaugă în coș produsele dorite și ne ocupăm noi să ajungă la tine.”, se arată într-un mesaj distribuit pe aplicație.

Mai mult, Kaufland le oferă clienților multe reduceri de care pot beneficia și în aplicație.

Produsele K-Classic preferate de români!

Produsele K-Classic de la Kaufland se află în topul preferințelor românilor datorită prețurilor accesibile. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu adevărul despre calitatea lor. Magazinul pune la dispoziție peste 1.000 de produse marca proprie K-Classic la un preț cu mult sub media normală. Mulți români se gândesc că poate nu sunt de calitate, ținând cont prețul mic al acestora. Ei bine, o gospodină face lumină în acest caz.

”Nu prea am postat până acum, dar vreau să vă întreb și pe voi de un lucru ce l-am observat azi în Kaufland. M-am dus să cumpăr necesarul pentru o rețetă de prăjituri și mă gândeam totuși să iau ingrediente mai de calitate și nu chiar marca lor K-Classic. Mare mi-a fost mirarea când am pus mâna pe o făina de 5,49 RON, mă uit la producător, pun mâna pe făina lor de la K-classic cu 2,89 RON, același producător…

După această fază am început să mă uit la toate produsele ce aveam nevoie și nu erau marca K-Classic, dar aveau același producător și erau mai scumpe. Nu se justifică de ce să plătim bani în plus din buzunarul nostru, când pur și simplu putem lua marca K-clasic sau ”Vreau din România” la cel mai mic preț. Chiar vă propun să vă uitați de acum înainte ce cumpărați și cine l-a produs, ca să nu platiți în plus, dublu pe coșul de cumpărături. Eu azi am economisit aproape 50 lei că am fost atentă la produsele de pe raft.”, se arată în postarea unui internaut.