Alimentul IEFTIN care a ajutat-o pe Maria să ajungă la vârsta de 117 ani. Se găsește în toate supermarketurile

Experții au analizat stilul de viață și obiceiurile Mariei Branyas, considerată la un moment dat cea mai bătrână femeie din lume. Aceștia au vrut să descopere ce a ajutat-o pe femeie să ajungă la vârsta de 117 ani. Potrivit rezultatelor, un aliment ce se poate găsi în orice supermaket și poate fi la îndemâna oricui, este cheia unei vieți mai sănătoase.

Maria Branyas a fost născută în anul 1907 în San Francisco, s-a mutat în Spania la vârsta de 8 ani și a supraviețuit celor două Războaie Mondiale, Războiului Civil Spaniol și pandemiilor de gripă spaniolă, dar și Covid.

Secretul pentru o viață lungă și sănătoasă

Specialiștii din Spania au studiat ADN-ul și profilul biologic al femeii pentru a vedea ce a ajutat-o să ajungă la vârsta de 117 ani și potrivit Daily Mail, consumul a 3 iaurturi pe zi poate fi secretul unei vieți lungi și sănătoase. Rutina zilnică a Mariei Branyas includea câte trei iaurturi prebiotice . Femeia nu consuma alcool, nu fuma și nici nu avea probleme cu greutatea.

Iaurtul pe care îl consuma frecvent timp de 10 ani, era un brand local catalan numit La Fageda și conținea cantități mari de bacterii benefice, inclusiv Lactobacillus delbrueckii bulgaricus și Streptococcus thermophilus, care pot fi utile în combaterea inflamațiilor.

Mai mult decât atât, aceasta consuma zilnic un smoothie cu opt tipuri de cereale. Femeia a decedat anul trecut la vârsta de 117 ani, iar experții au mărturisit că vârsta ei biologică era cu până la 15 ani mai mică decât vârsta ei reală.

„Regula generală este că, pe măsură ce îmbătrânim, ne îmbolnăvim. Dar ea a fost o excepție și am vrut să înțelegem de ce. Pentru prima dată, am reușit să separăm bătrânețea de boală. Există foarte puține dovezi anterioare care să arate beneficiile iaurturilor pentru o viață lungă și sănătoasă. Așa că acest lucru este complet nou,” a declarat dr. Manel Esteller, conducătorul studiului.

Maria Branyas a avut covid la vârsta de 113 ani, iar în acel moment femeia le-a cerut medicilor să o studieze ca să poată ajuta și pe alții. O echipă internațională de cercetători a analizat întreaga gamă de gene ale femeii și au descoperit că aceasta nu prezenta markeri moleculari ai bolilor asociate vârstei, potrivi observatornews.ro.

„Toate acestea sunt critice, pentru că sunt asociate cu boli tipice vârstei înaintate și care, în cele din urmă, sunt fatale,” a declarat dr. Esteller.

