Acasă » Știri » Alimentul IEFTIN care a ajutat-o pe Maria să ajungă la vârsta de 117 ani. Se găsește în toate supermarketurile

Alimentul IEFTIN care a ajutat-o pe Maria să ajungă la vârsta de 117 ani. Se găsește în toate supermarketurile

De: Mirela Loșniță 29/09/2025 | 16:18
Alimentul IEFTIN care a ajutat-o pe Maria să ajungă la vârsta de 117 ani. Se găsește în toate supermarketurile
Sursă foto: Shutterstock

Experții au analizat stilul de viață și obiceiurile Mariei Branyas, considerată la un moment dat cea mai bătrână femeie din lume. Aceștia au vrut să descopere ce a ajutat-o pe femeie să ajungă la vârsta de 117 ani. Potrivit rezultatelor, un aliment ce se poate găsi în orice supermaket și poate fi la îndemâna oricui, este cheia unei vieți mai sănătoase.

Maria Branyas a fost născută în anul 1907 în San Francisco, s-a mutat în Spania la vârsta de 8 ani și a supraviețuit celor două Războaie Mondiale, Războiului Civil Spaniol și pandemiilor de gripă spaniolă, dar și Covid.

Secretul pentru o viață lungă și sănătoasă

Specialiștii din Spania au studiat ADN-ul și profilul biologic al femeii pentru a vedea ce a ajutat-o să ajungă la vârsta de 117 ani și potrivit Daily Mail, consumul a 3 iaurturi pe zi poate fi secretul unei vieți lungi și sănătoase. Rutina zilnică a Mariei Branyas includea câte trei iaurturi prebiotice . Femeia nu consuma alcool, nu fuma și nici nu avea probleme cu greutatea.

Iaurtul pe care îl consuma frecvent timp de 10 ani, era un brand local catalan numit La Fageda și conținea cantități mari de bacterii benefice, inclusiv Lactobacillus delbrueckii bulgaricus și Streptococcus thermophilus, care pot fi utile în combaterea inflamațiilor.

Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture de 12 sau 24 de ore
Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Mai mult decât atât, aceasta consuma zilnic un smoothie cu opt tipuri de cereale. Femeia a decedat anul trecut la vârsta de 117 ani, iar experții au mărturisit că vârsta ei biologică era cu până la 15 ani mai mică decât vârsta ei reală.

„Regula generală este că, pe măsură ce îmbătrânim, ne îmbolnăvim. Dar ea a fost o excepție și am vrut să înțelegem de ce. Pentru prima dată, am reușit să separăm bătrânețea de boală. Există foarte puține dovezi anterioare care să arate beneficiile iaurturilor pentru o viață lungă și sănătoasă. Așa că acest lucru este complet nou,” a declarat dr. Manel Esteller, conducătorul studiului.

Maria Branyas a avut covid la vârsta de 113 ani, iar în acel moment femeia le-a cerut medicilor să o studieze ca să poată ajuta și pe alții. O echipă internațională de cercetători a analizat întreaga gamă de gene ale femeii și au descoperit că aceasta nu prezenta markeri moleculari ai bolilor asociate vârstei, potrivi observatornews.ro.

„Toate acestea sunt critice, pentru că sunt asociate cu boli tipice vârstei înaintate și care, în cele din urmă, sunt fatale,” a declarat dr. Esteller.

Alimentul BANAL care reduce semnificativ riscul apariției demenței, potrivit specialiștilor

Tags:
Iți recomandăm
Imagini RARE cu fiul de 17 ani al lui Joseph Adam de la Asia Express. Soțul Andei Adam a mai fost căsătorit cu o româncă
Știri
Imagini RARE cu fiul de 17 ani al lui Joseph Adam de la Asia Express. Soțul Andei Adam…
A murit Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava. Mama și una dintre surori și-au pierdut la rândul lor viața
Știri
A murit Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava. Mama și una dintre surori și-au pierdut…
METEO. Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește drastic, la începutul lui octombrie va ploua
Mediafax
METEO. Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește drastic, la începutul lui...
Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture de 12 sau 24 de ore
Gandul.ro
Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture...
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de...
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți de romani”
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de...
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea...
Maia Sandu, conferință de presă după rezultatul victorios din alegeri: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși. Nu ne-am speriat”
Mediafax
Maia Sandu, conferință de presă după rezultatul victorios din alegeri: „Am demonstrat lumii...
Parteneri
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul...
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Oana Lis a chemat, din nou, ambulanța pentru Viorel! „Sunt și momente grele!” Cu cât i-a scăzut pensia fostului primar al Capitalei?
Click.ro
Oana Lis a chemat, din nou, ambulanța pentru Viorel! „Sunt și momente grele!” Cu cât...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
Antena 3
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului,...
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
Digi 24
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce...
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care...
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje...
A murit cea de-a doua tânără aflată în comă, victimă a accidentului din Suceava. Amalia a plecat la îngeri alături de mama și sora ei
kanald.ro
A murit cea de-a doua tânără aflată în comă, victimă a accidentului din Suceava. Amalia...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
kfetele.ro
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
observatornews.ro
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat DUR
Viva.ro
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp....
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit 7 copii: de la Iphone-uri gratuite pentru conducere până la achiziții de produse neconforme pentru ATI
Fanatik.ro
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au...
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui...
Stagiu de 4 luni de armată pentru tinerii între 18 și 35 de ani. Câți bani vor primi și ce condiții trebuie să îndeplinească
Capital.ro
Stagiu de 4 luni de armată pentru tinerii între 18 și 35 de ani. Câți...
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
Romania TV
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut...
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Secretul lui Ion Iliescu. Cine era tatăl său și ce legături avea cu Moscova. A fost printre primii comuniști români
Capital.ro
Secretul lui Ion Iliescu. Cine era tatăl său și ce legături avea cu Moscova. A...
Adrian Minune a ratat șansa să fie multimilionar. Totul a fost la un click distanță
evz.ro
Adrian Minune a ratat șansa să fie multimilionar. Totul a fost la un click distanță
Zona din România unde ninge ca-n povești. S-a așternut prima zăpadă de anul acesta
Gandul.ro
Zona din România unde ninge ca-n povești. S-a așternut prima zăpadă de anul acesta
Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din cei mai bogaţi români!
as.ro
Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din...
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a...
Acuzații GRELE la adresa tatălui campionului David Popovici:
radioimpuls.ro
Acuzații GRELE la adresa tatălui campionului David Popovici: "A fost scandal. S-a folosit de notorietatea fiului"....
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB –...
„Edi Iordănescu m-a vrut la Legia Varșovia!”. Dezvăluirile celui mai în formă fotbalist român. Exclusiv
Fanatik.ro
„Edi Iordănescu m-a vrut la Legia Varșovia!”. Dezvăluirile celui mai în formă fotbalist român. Exclusiv
Știrile zilei, 24 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 24 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Imagini RARE cu fiul de 17 ani al lui Joseph Adam de la Asia Express. Soțul Andei Adam a mai fost căsătorit ...
Imagini RARE cu fiul de 17 ani al lui Joseph Adam de la Asia Express. Soțul Andei Adam a mai fost căsătorit cu o româncă
A murit Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava. Mama și una dintre surori ...
A murit Amalia Semeniuc, tânăra rănită grav în accidentul din Suceava. Mama și una dintre surori și-au pierdut la rândul lor viața
BANCUL ZILEI | ”Bună ziua! Am comandat o pizza la domiciliu”
BANCUL ZILEI | ”Bună ziua! Am comandat o pizza la domiciliu”
IARNĂ în România! Lista localităților în care ninge ca în mijlocul lui ianuarie
IARNĂ în România! Lista localităților în care ninge ca în mijlocul lui ianuarie
Surpriză totală în cel mai nou show din Antenă! Are toate șansele să devină fenomenul toamnei. ...
Surpriză totală în cel mai nou show din Antenă! Are toate șansele să devină fenomenul toamnei. Ele sunt vedetele de la ”Te pui cu faimoșii”!
Marinel Ciobanu, fostul director al CAS Constanța, a murit la vârsta de 55 de ani
Marinel Ciobanu, fostul director al CAS Constanța, a murit la vârsta de 55 de ani
Vezi toate știrile
×