Alimentul BANAL care reduce semnificativ riscul apariției demenței, potrivit specialiștilor

Alimentația joacă un rol foarte important în menținerea sănătății noastre și nu mai este un secret faptul că trebuie să fim extrem de atenți la tot ceea ce consumam în viața de zi cu zi. Nu doar greutatea corporală este influențată de ceea ce mâncăm, ci și buna funcționare a organelor interne.

Tim Spector, un dietician cunoscut, susține că un aliment, aparent banal, ar putea contribui semnificativ la reducerea riscului de apariție a demenței. Mama profesorului care a trecut de vârsta de 80 de ani, este nevoită să se confrunte cu această boală severă și a ajuns în situația în care nu își mai recunoaște nici propriul fiu.

Alimentul care previne demența

Acest motiv l-a făcut pe Spector să analizeze în detaliu care sunt alimentele ce pot contribui la reducerea riscului de apariție a demenței. Potrivit specialistului, consumul de nuci, pește, dar și evitarea unor alimente ultraprocesate, joacă un rol esențial în prevenirea acestei afecțiuni.

Expertul recomandă includerea în dietă a nucilor, semințelor și a diferitelor tipuri de crustacee, datorită conținutului ridicat de acizi grași omega-3. Acești nutrienți sunt foarte importanți pentru sănătatea creierului, în special, pe măsură ce înaintăm în vârstă, contribuind la menținerea funcțiilor cognitive și protejarea sistemului nervos.

De asemenea, Tim Spector a mărturisit că nucile și semințele au proprietăți aniinflamatorii, motiv pentru care trebuie introduse cât mai mult în dieta zilnică. Carnea de pește, în special de somon, este foarte benefică pentru starea noastră generală de sănătate. Atât heringul, cât și sardinele, joacă și un rol foarte important în buna funcționare a organelor interne.

Expertul a dezvăluit că își propune să consume cel puțin 30 de tipuri de plante pe parcursul unei săptămâni și se asigură constant că aportul zilnic de fibre este suficient. Aceste obiceiuri simple îi permit să urmeze o dietă sănătoasă și echilibrată, care poate contribui semnificativ la reducerea riscului de apariție a unor afecțiuni grave, inclusiv demența.

