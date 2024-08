Alin Simoiu de la Insula Iubirii rupe tăcerea! Ce s-a întâmplat, de fapt, între el și Maria: ”Mi-a oferit șansa să o...”

Alin Simoiu și Maria s-au văzut și s-au plăcut! În ciuda faptului că Marcel Andrei a stat numai în preajma concurentei, aceasta a făcut ce a simțit. L-a ochit pe Alin și nu s-a mai desprins de el. Ispita masculină și-a dus rolul până la capăt și a mers chiar și la ultimul date cu tânăra. Doar că, în niciun moment n-a avut planuri serioase cu ea. La câteva luni bune de la încheierea acestui sezon, tânărul a dat cărțile pe față și a vorbit pe șleau despre idila dintre el și fosta iubită a lui Dani Boy.

Alin Simoiu și Maria au avut parte de apropieri tandre în ultimele ediții ale acestui sezon. Blondina l-a refuzat pe „Maluma” în detrimentul altei ispite masculine, însă a luat o mare țeapă. Asta pentru că tânăra a avut impresia că lucrurile dintre ea și Alin evoluează și merg spre o posibilă idilă, dar totul a luat o altă întorsătură.

La 6 luni de la încheierea filmărilor show-ului din Thailanda, Alin a dat cărțile pe față și a vorbit despre ce s-a întâmplat, de fapt, între el și Maria pe insulă. Se pare că bărbatul și-a dus rolul de ispită până la capăt și nu au existat urme de sentimente la adresa concurentei.

Nu a simțit nicio atracție față de ea, ci pur și simplu a vrut să fie „ispită”. Cât despre colegul său Marcel, Alin spune că nu a vrut să-l facă să sufere atunci când a intervenit între el și Maria. Asta pentru că fosta iubită a lui Dani Boy s-a apropiat prima de el.

„Așa cum am și precizat, eu nu am simțit atracție, eu am avut un rol pe care l-am dus până la bun sfârșit. Dacă telespectatorii se bucură că l-am „răzbunat” pe Marcel înseamnă că oamenii au înțeles rolul meu pe insulă, care nu a fost nicidecum să îl fac pe el să sufere. Contextul în care ea a venit către mine mi-a oferit șansa să o pot supune testului cu adevărat”, a spus despre interacțiunea lui cu Maria, potrivit Click!