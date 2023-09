Alina Ceușan a dat cărțile pe față! Prezentatoarea Love Island România a vorbit despre câștigurile financiare din televiziune, dar și din mediul online

Alina Ceușan se pregătește de una dintre cele mai mari aventuri din viața ei. Vedeta a făcut tranziția din mediul online în televiziune și va ajunge, în curând, pe micile ecrane în rolul de prezentatoare a noii emisiuni de la Pro TV, Love Island România. Startul filmărilor se va da curând, iar cu această ocazie blondina a vorbit despre noul său proiect, dar și despre sumele pe care le încasează atât din televiziune, cât și din mediul online. Unde se câștigă mai bine?

Nu mai este mult până când Alina Ceușan o să plece în Tenerife, acolo unde se vor desfășura filmările pentru noul show de la Pro TV. Înainte de plecare, vedeta este încercată de câteva emoții, însă este și entuziasmată. Blondina, deși a mai cochetat cu televiziunea și în trecut, se află pentru prima oră în postura de prezentatoare.

(CITEȘTE ȘI: ÎŢI VEI SCHIMBA PĂREREA DESPRE EA! CE STUDII ARE ALINA CEUŞAN, PREZENTATOAREA LOVE ISLAND, DE LA PRO TV)

Alina Ceușan: „Câștiguri bune”

Alina Ceușan este unul dintre cei mai de succes creatori de conținut din mediul online, acolo unde activează de ani buni și unde a adunat în jurul ei o comunitate mare. Aceasta și-a început activitatea în anul 2012, atunci când și-a lansat propriul blog. După 11 ani în care a activat exclusiv în mediul online, acum vedeta face primii pași în televiziune și este încântată de noua sa poziție. Tranziția o să fie una ușoară, asta pentru că blondina este obișnuită să fie în atenția camerelor de filmat.

În cadrul unui interviu recent, Alina Ceușan a vorbit și despre câștigurile pe care le încasează. Întrebată dacă se câștigă mai bine în mediul online sau în televiziune, vedeta a oferit un răspuns care a surprins. Potrivit spuselor acesteia, din ambele se fac bani frumoși, iar diferențe nu prea există. Se pare că și în televiziune se câștigă la fel de bine ca în mediul online, ceea ce înseamnă că Pro TV i-a oferit bani frumoși prezentatoarei Love Island România.

„Ambele aduc câștiguri bune și pot spune că sunt aproape la același nivel. Fiecare om de televiziune este și un om de online, până la urmă, dar cei mai mulți oameni de online nu sunt musai făcuți pentru televizor”, a declarat Alina Ceușan, potrivit unica.ro.

(VEZI ȘI: DECIZIA CURAJOASĂ LUATĂ DE ALINA CEUȘAN, DUPĂ CE A FOST ANUNȚATĂ DREPT GAZDA SHOW-ULUI LOVE ISLAND, DE LA PRO TV! UNDE-ȘI DUCE FIUL)

„Plecăm împreună”

Așa cum spuneam, în curând, Alina Ceușan o să își facă bagajele și o să plece în Tenerife pentru filmările Love Island România. Însă, blondina nu va pleca singură, ci alături de întreaga familie. Soțul și fiul acesteia o vor însoți în noua aventură.

Plecare se va face în formula de trei, însă partenerul vedetei nu o să rămână întreaga perioadă alături de ea. Acesta o va însoți la început, pentru ca acomodarea să fie mai ușoară, însă apoi se va întoarce în România. Dar în ceea ce îl privește pe băiețelul prezentatoarei, micuțul va rămâne alături de mama lui. Acesta are trei ani, așa că Alina Ceușan a decis că este încă prea mic pentru a stat atât de mult timp fără figura maternă lângă el.

„Da, plecăm împreună în Tenerife. Mă rog, împreună cu Rock, Raul va fi alături de noi doar o perioadă, dar abia aștept să fim împreună. Nici nu am plecat și mă faceți să mă gândesc la viitor… Nu există șansă să mă despart de Rock, are 3 ani și este o perioadă – de fapt, de ceva vreme, de când s-a născut – în care are multă nevoie de mamă. De amândoi, de fapt, și de bunici și de toată familia, pentru ghidaj. Dar mama e tot mama…”, a mai spus Alina Ceușan.