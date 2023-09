Îţi vei schimba părerea despre ea! Ce studii are Alina Ceuşan, prezentatoarea Love Island, de la Pro TV

Alina Ceușean (31 de ani) se bucură de toată atenția de când cei de la PRO TV au anunțat că ea va fi prezentatoarea emisiunii Love Island. Tânăra este cunoscută de pe vremea când a fost în Asia Express, alături de Carmen Grebenișan, dar puțini știu ce studii are, de fapt.

În urmă cu 3 ani, influencerița bătuse palma cu cei de la Antena 1 alături de prietena sa cea mai bună. Cele două au făcut o echipă pe cinste, dar nu au reușit să ajungă în finală. Ulterior, ambele creatoare de conținut au „trădat” postul de televiziune.

Ce studii are Alina Ceușan

Blondina a absolvit Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul FSPAC Cluj-Napoca. Din perioada studiilor, s-a apucat să scrie pe blogul său de fashion.

Totul a început ca o temă, dar a avut un real succes și a reușit rapid să adune urmăritori. Ulterior, a ajuns să aibă colaborări cu branduri renumite, atât din țară, cât și din străinătate.

Viața amoroasă a vedetei de la PRO TV

Alina Ceușan este căsătorită de patru ani cu Raul Tişa, un cunoscut hairdresser din Cluj şi au împreună un băieţel pe nume Rock, care urmează să împlinească 3 ani. Fiul lor a fost botezat de nimeni alta decât cea mai bună prietenă a mamei sale, Carmen Grebenişan.

Dat fiind faptul că va pleca în Tenerife pentru a filma Love Island, cel mai probabil, bunicii vor fi cei care se vor ocupa de Rock.

„Am timp, pentru că am și ajutor. Avem bunicii care ne ajută și ei foarte mult. Am simțit să îmi păstrez și zona de business și zona de carieră. Nu am luat acei doi ani de stat acasă, am lucrat destul de devreme. Consider că am timp pentru mine și îmi fac timp. Însă, atunci când sunt cu el, prefer să fiu doar cu el și să nu fiu distrasă de alte lucruri.

Iar când sunt la job, nu vreau să mă gândesc la viață de acasă. Sunt lucruri care mă distrag. Am primit o poză înainte de eveniment și mi s-a făcut dor de el. Toate mamele știu că din momentul în care copilul s-a născut, în fiecare zi îți vei face griji pentru el, într-o direcție sau în altă, și te gândești la el în fiecare moment”, a declarat Alina Ceuşan pentru un post de televiziune.

