Alina Ceușan și Carmen Grebenișan sunt cele mai bune prietene încă de pe vremea când erau în liceu, în Cluj. Cele două își împărtășesc și bune, și rele și nu au niciun secret una față de cealaltă. Influencerițele sunt deschise și cu publicul lor și împărtășesc atât bucuriile din viața lor, cât și problemele. Recent Carmen Grebenișan a anunțat că divorțează de soțul ei, Alex Militaru și a oferit o explicație diplomată în legătură cu ce s-a întâmplat. Atât Alex Militaru, cât și Carmen au preferat să fie discreți, însă problemele în relația lor existau de mai multă vreme, spune Alina Ceușan, cea mai bună prietenă a lui Carmen, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

În urmă cu două săptămâni, Carmen Grebenișan anunța că divorțează de soțul ei, Alex Militaru. Influencerița a declarat că decizia a fost luată de comun acord, iar ei nu sunt supărați, deoarece sunt maturi și conștientizează tot ceea ce li se întâmplă. Acum, nașa celor doi, a spus ce s-a întâmplat între finii ei.

Alina Ceușan, despre divorțul lui Carmen Grebenișan: „Relația era stinsă de mult timp!”

„Am discutat cu Carmen pentru că suntem cele mai bune prietene, era normal. Ea a fost foarte sinceră și a zis absolut tot ce avea de zis și declarat. Mi se pare normal atunci când ai o comunitate care te urmărește și dacă ai împărtășit atât de mult din viața personală, este bine să îi ții la curent și cu ce se întâmplă pe mai departe. Este bine să fii deschisă, iar noi așa am fost de fiecare dată. Am fost transparente, deschise. Ceea ce vedeți pe online, se întâmplă și în realitate” , a spus Alina Ceușan pentru CANCAN.RO.

Alina Ceușan a mai punctat că este cea mai bună decizie pe care cei doi puteau să o ia, mai ales că nu sunt implicați copii la mijloc. „Carmen a spus ce a avut de spus, era oricum într-o relație care era stinsă de o bună perioadă de timp și mă bucur pentru ea că a luat această decizie. Mă bucur și pentru Alex la fel. Este cea mai bună decizie pe care o puteau face acum, în acest moment, cât încă nu au un copil implicat. Au făcut doar cununia civilă până la urmă. Fiecare să-și vadă de drumul său, eu în calitate de nașă îi susțin pe amândoi”, mai precizează influencerița.

Alina Ceușan, despre colaborarea dintre Carmen și Alex: „Nu cred că va funcționa”

Carmen și încă soțul ei au anunțat că vor continua să colaboreze la unele proiecte pe care le au împreună. Întrebată cum vede o colaborare între doi parteneri după despărțire, Alina a fost foarte deschisă: „Nu cred că această colaborare va funcționa pe termen lung, mă refer atunci când ei vor deveni implicați cu alte persoane pe viitor, dar deocamdată, da. Lucrurile pot funcționa, depinde de ei cum duc mai departe”, susține Alina Ceușan pentru CANCAN.RO.

Cele două creatoare de conținut sunt prietene din facultate, de pe vremea când au început să activeze și în online. La acea vreme, piața din online era destul de „liberă”, așa că și concurența era mai mică, iar ascensiunea mai rapidă. După 12 ani, lucrurile s-au schimbat, iar Alina Ceușan spune cum să reușești în online acum, în 2024.

„Piața de online nu mi se pare neapărat suprasaturată de oameni, cred că este loc sub soare pentru toată lumea. Este mult mai greu să reușești acum, decât în 2012 când am început noi pentru că într-adevăr nu era atât de multă agitație în online” , spune blondina.

Alina Ceușan, lecție prețioasă pentru viitorii influenceri: „Nu va muri niciodată…”

Urmărită de aproape un milion de oameni pe Instagram, Alina Ceușan este o vizionară. Vedeta are numeroase premii pentru activitatea sa în online, iar anul trecut a fost desemnată The Digital Diva of the Year, un premiu râvnit de toate creatoarele de conținut. Acum, Alina Ceușan dă sfaturi importante celor care vor să crească în mediul online. Iată pe ce platformă vă puteți face cont.

„Mi-am deschis conturi și pe alte pltforme care nu sunt în România. Este vorba despre o platformă din Canada, SUA, Lemonade. Este ceva ce recomand tuturor, să se uite către viitor, să fie vizionari. Din punctul meu de vedere Youtube-ul este platforma care nu va muri niciodată și recomand, la fel, să ai un blog personal unde poți posta indiferent de ce se întâmplă.

Cei care trebuie să scoată capul din nisip, să iasă în evidență, vor exista oricum pe piață pentru că au ceva special. Ceilalți, bineînțeles, se vor pierde pe drum. Faptul că își doresc să fie influenceri încă de la început nu este un semn bun. Influencer nu ești, influencer devii sau te face publicul care te urmărește prin faptul că îți respectă opiniile și vrea să fie alături de tine”, a mai spus influencerița.

Secretul din spatele camerei: „Îmi impun o stare pozitivă”

Întrebată cum reușește să le îmbine pe toate, mai ales după ce a semnat cu PRO Tv și a devenit prezentatoarea emisiunii Love Island și s-a alăturat echipei Vocea României, blonda susține că este foarte organizată. În plus, vedeta a început și prima ei colaborare internațională de pe anul 2024.

„Colaborarea dintre mine și acest brand a venit ca o propunere din partea agenției și Global și 4F, Run Communication. A fost prima colaborare internațională pe care am făcut-o anul acesta.

Încerc să mă țin de deadline-uri și încerc să îmi impun încă de la început și încerc să-mi impun de fiecare dată o stare pozitivă. De fiecare dată când intru pe set, de fiecare dată când merg la eveniment este foarte important să fim cu zâmbetul pe buze și să aducem energie pozitivă în echipă și să încerci să fii cea mai bună versiune a ta”, a mai susținut Alina Ceușan pentru CANCAN.RO.

