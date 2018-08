Alina de la “Exatlon” a ajuns la spital. Mesajul tranșant transmis: “Nu îmi este teamă să recunosc”

Alina Pană, fosta “războinică” de la “Exatlon”, a mers la spital, unde s-a filmat în timpul unei proceduri de înfrumusețare. Toate acestea, după ce a ajuns în cabinetul unui medic estetician, pe mâinile căruia a ales să se lase. De pe pat, fosta concurentă de la show-ul spectaculos filmat în Republica Dominicană a transmis un mesaj tranșant.

Alina de la “Exatlon”, mesaj tranșant după ce și-a făcut o intervenție noninvazivă la față

Alina Pană încearcă să păcălească timpul mergând din când în când în cabinetul medicului estetician. În urmă cu câteva zile, fosta “războinică” de la “Exatlon”, a mers la o clinică din București, unde și-a injectat botox în față. Mai mult, ea s-a lăsat filmată în timpul procedurii cosmetice fără bisturiu, care a înlăturat ridurile. Efectele s-au văzut imediat.

La un moment dat, Alina de la “Exatlon” a transmin un mesaj acid celor care se gândesc să o critice pentru această alegere. De asemenea, ea a spus că va recurge la astfel de trucuri revoluționare ori de câte ori va fi nevoie.

“Poate unele persoane contesta faptul ca apelez la esteticieni. Insa, pe mine nu ma intereseaza daca as fi comentata pe aceasta tema, dimpotriva, este in regula, nu am de ce sa ma sfiez. Am sa imi fac interventii estetice ori de cate ori va fi nevoie! Asta sunt si nu imi este teama sa recunosc!

Pe de alta parte, nu as recurge la proceduri ce necesita mai mult de cateva minute. Nici nu as avea nevoie de interventii mai complicate. A fost decizia mea sa imi fac aceasta injectie si nu trebuie sa ma judece nimeni, pentru ca fiecare are dreptul sa decida pentru corpul si viata lui”, a spus fosta “războinică” de la “Exatlon”.