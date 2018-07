După ce au ieșit din competiție, fanii au susținut că Alina de la Exatlon și Giani Kiriță se plac foarte tare. Războinica s-a decis să spună adevărul despre relația pe care o are cu Faimosul și ce sentimente are pentru el.

“Nu am stiut ca imi spune “fitnessista”, am vazut abia dupa concurs, iar acum imi place. E frumos si flatant! Giani este o persoana spumoasa si simpatica, dar si un sportiv extraordinar si motivator. Poate tocmai de aceea, daca as face o echipa pentru o noua editie Exatlon, el ar fi primul pe care l-as alege sa faca parte din ea”, a spus Alina pentru wowbiz.ro.

Cu toate acestea, a recunoscut că nu a avut o impresie bună despre Giani, atunci când se afla în competiție.

“Giani Kirita era vulcanic la fiecare joc, in fiecare zi, mai tipa si la mine, ma imita mereu, cum sa imi treaca mie prin cap ca el ma place sau ar putea sa simta ceva pentru mine?! Se purta urat de cele mai multe ori si nu dadea niciodata senzatia ca m-ar simpatiza si nici nu se obosea sa fie un tip galant„, a povestit sportiva.

“Sincer, la inceput, mi s-a parut un barbat foarte motivat, capabil sa faca orice pentru echipa lui! Il apreciam, imi placea caracterul, ma amuza foarte mult, glumele lui nu erau deranjante, pentru ca erau legate de joc si consideram ca asa credea el de cuviinta sa isi incurajeze echipa sau aceea era strategia lui de a ne face sa piedem. Insa, la un moment dat, m-a enervat foarte rau si chiar nu mai simteam acea placere, acea bucurie de a juca impotriva lui! Ma deranja pentru ca depasise limita! Era prea mult si atunci, am vazut lucrurile altfel. Din fericire nu pentru mult timp, caci, la un moment dat, Giani si-a revenit! A devenit iar amuzant si nu a mai fost rautacios”, a conchis Războinica.