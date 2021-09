Alina Eremia, depistată cu Covid-19. Acum sigur regretă că a purtat masca sub nas

Valul patru al pandemiei de coronavirus face ravagii printre vedetele autohtone! Dacă zilele trecute Monica Anghel, Viorica de la Clejani, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Theo Rose anunțau că au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, acum a venit rândul Alinei Eremia.

Chiar dacă nu a anunțat încă faptul că s-a infectat cu temutul virus, sursele Cancan au aflat că artista s-a infectat cu noul coronvirus. Nu se cunosc date despre starea e sănătate a interpretei, însă, ținând cont de faptul că este foarte tânără și sănătoasă, sperăm ca va trece cu bine și peste această încercare!

În trecut, paparazzi Ciao au suprins-o pe blondină într-o farmacie (adică într-un spațiu închis) cu masca purtată incorect. Alina își acoperea cu masca doar gura, nu și nasul. Medicii susțin că inclusiv la nivelul nasului există o încărcătură virală extrem de mare. Masca trebuie să acopere inclusiv nasul! În plus, purtând masca incorect, riști să te infectezi sau chiar să fii tu un pericol pentru ce din jurul tău!

Theo Rose: ”Aveți grijă de voi și de ai voștri!”

Theo Rose s-a infectat cu COVID-19 pentru a doua oară. Zilele trecute, artista nu s-a simțit prea bine și a crezut că este vorba despre o răceală.

”La orele 3:00 ale diminetii am plecat sa ma testez la o sectie de testare pcr non-stop. Ma simt ok. Din fericire simptomele nu difera cu mult fata de cele din luna noiembrie, de anul trecut. Pentru ca da, am mai fost infectata o data. Imi cer scuze fata de oamenii care ma asteptau sa le cant si ma bucur totodata ca am actionat la timp si nu am imbolnavit pe nimeni. Aveti grija de voi si de ai vostri!”, le-a transmis Theo Rose fanilor.

