Alina Laufer, dezvăluiri despre Jorge la 12 ani de la divorț! Ce a putut să spună despre Faimosul de la Survivor All Stars

Alina Laufer (40 de ani) a făcut dezvăluiri neașteptate la 12 ani de la divorțul de Jorge (41 de ani). Acum și-a refăcut viața și este fericită alături de afaceristul Ilan Laufer (40 de ani), dar asta nu a oprit-o să vorbească despre greșelile trecutului. Aflați, în articol, ce a spus despre Faimosul de la Survivor All Stars.

Alina și Ilan Laufer sunt căsătoriți de peste 10 ani. Ce doi au sunt extrem de fericiți împreună, iar povestea lor de dragoste a fost completată de gemenii lor, Davina și Nathaniel, în vârstă de aproape 3 ani. Vedeta mai are și o fiică, Karina, din relația cu Jorge. Cei doi s-au despărțit în 2012, după cinci ani de căsnicie.

Alina Laufer nu a încetat să creadă în dragoste, după divorțul de Jorge. Și-a păstrat speranța că își va reface viața și chiar așa a fost. A găsit fericirea în brațele omului de afaceri Ilan Laufer. Nu i-a fost frică să iubească din nou. Cât despre greșelile trecutului, vedeta le consideră lecții importante de viață. Astfel că nu a avut probleme să facă dezvăluiri despre Faimosul de la Survivor All Stars, după 12 ani de când și-au spus „adio”.

„Eu zic că nu poți să nu îi dai o șansă iubirii atunci când ești un anumit tip de persoană! Mie îmi place să iubesc, iubesc viața, îmi iubesc familia, soțul, copiii și ceea ce fac! Contează ce gen de persoană ești! Dacă ești mai pesimist sau supărat pe viață, atunci este normal că nu există loc în viața ta de iubire!

Niciuna, nu am avut! (n.r. frici) În general nu sunt speriată! Din contră, am considerat că am de unde să învăț, adică din greșelile trecutului, să nu le mai repet în viitor! Am considerat că a doua oară o să fie și mai bine! Sunt foarte încrezătoare, niciodată nu văd jumătatea goală a paharului.

În niciun caz nu mi-a fost frică să mai intru într-o nouă relație. Mi se pare că orice eșec în viață este menit să te învețe ceva! Atunci, te consideri mai înțelept după și chiar așa a fost! M-am maturizat foarte mult după divorț, am privit lucrurile altfel! Mi-a folosit totul în căsnicia care a urmat.”, a declarat Alina Laufer pentru ego.ro.