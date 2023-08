Soția lui Jorge a leșinat în biserică la cununia religioasă. Artistul i-a reamintit episodul într-un mesaj emoționant

Cântărețul Jorge, pe numele său real George Papagheorghe, a aniversat 10 ani de la căsătoria cu Ramona Prodea, cea de-a doua soție. Cu această ocazie, artistul, în vârstă de 41 de ani, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care și-a amintit de ziua în care s-a căsătorit și de un incident prin care a trecut partenera sa de viață.

Jorge fost căsătorit cu Alina Laufer, împreună cu care are o fetiță, Karina. După divorțul de prima soție, Jorge a ajuns în fața altarului cu Ramona Prodea, după un an de relație. Din povestea lor de iubire a apărut un băiețel, care a primit numele David.

Jorge, mesaj emoționant pentru soția lui

Jorge a avut o viață tumultoasă, marcată pe alocuri de suferințe și neîmpliniri. Cu toate acestea, a reușit să se pună pe picioare alături de femeia despre care are întotdeauna numai cuvinte de laudă. Artistul mărturisea în cadrul unui interviu mai vechi faptul că Ramona l-a ajutat să devină un om mai bun și l-a susținut în tot ce și-a propus să facă.

CITEȘTE ȘI: JORGE A DEZVĂLUIT CUM A DECURS ÎNTÂLNIREA DE GRADUL 0 DINTRE FOSTA ȘI ACTUALA SOȚIE. LOVITURĂ! „MULȚI ANI DE CERTURI…”

În ziua în care au împlinit 10 ani de căsătorie, pe rețelele de socializare, cântărețul a transmis un mesaj emoționant. Acesta și-a adus aminte și de o = întâmplare mai mult sau mai puțin amuzantă de la nunta sa, mai exact când blondina a leșinat de la emoții în biserică.

„Acum 10 ani leșinai în biserică la cununia religioasă, acum leșin eu după tine. Look at us… nimeni nu credea în relația noastră, uneori poate nici noi, dar sufletele noastre au știut dintotdeauna. La mulți ani, soția mea celestă”, a fost mesajul publicat de artist pe pagina sa de Facebook.

Jorge, momente grele după divorțul de Alina Laufer

Jorge a mărturisit în cadrul unui interviu mai vechi că în urma despărțirii de fosta parteneră a trecut prin momente dureroase. Mai exact, după divorț, momentele petrecute alături de Karina au devenit tot mai rare.

Însă, exact când era pe punctul de a se obișnui cu programul de vizită, Jorge a mai primit încă o lovitură. Fosta soție a luat-o pe Karina, fiica lui, și s-a mutat în America. Vreme de doi ani cele două au stat peste hotare, iar în timpul acesta artistul și-a văzut fata doar de câteva ori.

„Da, uite o perioadă când a pleca Karina și s-a mutat doi ani în America cu mama ei, a fost cel mai dureros lucru la momentul respectiv. Pentru că nu mă așteptam să se întâmple asta mai ales că noi nu puteam să ne vedem atât de des. Dar faptul că a și plecat din țară, doi ani de zile în care nu ne vedeam. Am văzut-o de patru ori și vorbeam pe video call, când o lăsa maică-sa, a fost foarte dureros.

Adică doi ani de zile în care nu eram om, nici nu mă puteam concentra la ce am de făcut. Pe mine chestia asta m-a afectat. Parcă și știa că mă afectează atât de tare din moment ce făcea atât de des treaba asta. Dar am iertat, am lăsat în urmă, sunt mai atent ca niciodată la ce se întâmplă în jurul meu și la ce spune orice om în jurul meu, și în jurul copiilor mei”, a declarat Jorge, potrivit ciao.ro.