Alina Laufer, drama de nedescris prin care a trecut: „Nu voiam să mă vadă plângând”

Alina Laufer are o viață fericită, în prezent. Are un soț iubitor și gemeni superbi, care îi fac zilele mai frumoase. Cu toate acestea, Alina a trăit o adevărată dramă, în urmă cu ceva timp, dramă care a marcat-o.

Alina Laufer, fosta iubită a lui Jorge, s-a căsătorit cu Ilan în 2013 și de atunci cei doi au trecut prin multe împreună. Cei doi visau să devină părinți, însă această dorință arzătoare a fost o adevărată luptă pentru ei.

Alina a mărturisit recent despre provocările și suferințele pe care le-a îndurat pentru a aduce pe lume cei doi copii. Cu toate acestea, deși a fost o luptă grea, Alina își dorește să mai aibă un copil. Ea și-ar dori ca gemenii săi să aibă și un frate sau o soră.

(CITEȘTE ȘI: Jorge, adevăratul motiv pentru care a divorțat de Alina Laufer: ”Am făcut-o pentru mine și Karina”)

Alina Laufer, despre cea mai grea perioadă din viața ei: „Erau atât de ușori, îmi încăpeau într-o palmă”

Alina a trecut printr-o experiență foarte dificilă, pentru a da naștere micuților săi. Aceștia s-au născut mult mai devreme de termen, la 29 de săptămâni. Vedeta susține că i-a fost foarte greu să se descurce în acea perioadă, iar când i-a luat pentru prima dată în brațe, aceștia erau atât de ușori, încât i-a fost frică.

„Perioada nașterii a fost și ea una dificilă, însă nici acolo nu mi-am pierdut speranța. Am rămas pozitivă, am avut încredere în medici. Eu îmi spuneam că nu am așteptat 10 ani să rămân însărcinată și nu o să mă lase Dumnezeu într-un moment ca acela. Am stat 2 luni în spital, pe care nu le regret deloc. Aș fi stat și 1 an dacă era nevoie, pentru copiii mei.

Mi-a venit puțin să plâng când i-am văzut prima dată în salonul de Terapie Intensivă. Erau atât de ușori, îmi încăpeau într-o palmă…dar nu am plâns, nu voiam să mă simtă plângând. Dar da, erau foarte, foarte mici”, a declarat Alina Laufer, pentru Ciao.ro.