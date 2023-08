Alina Laufer, primele declarații de pe patul de spital după accidentul în care a fost implicată cu familia: ”În zona pieptului mă doare”

Sâmbătă, 26 august 2023, Ilan Laufer (40 de ani), fostul ministru al Mediului de afaceri și antreprenoriat, în perioada 2017-2019, și Alina Laufer (40 de ani) au fost implicați într-un accident rutier în Câmpina. La 24 de ore de la incident, fosta soție a lui Jorge a oferit primele declarații despre starea de sănătate a familiei sale. În mașină se aflau și cei doi copii ai soților.

Au trecut 24 de ore de când Alina și Ilan Laufer au fost implicați într-un accident rutier în municipiul Câmpina. În urma impactului, cei doi soți, cât și copii lor au avut nevoie de îngrijiri medicale și au transportați la un spital din București.

Alina Laufer și Ilan Laufer au fost internați 24 de ore: ”Ne-au lovit foarte tare”

Alina Laufer s-a ales cu un traumatism lombar din cauza centurii de siguranță și dureri mari în zona pieptului și a picioarelor, băiețelul a are piramida nazală fracturată, iar fetița a suferit un traumatism facial ușor. Totodată, Ilan Laifer, fostul ministru al Mediului de afaceri și antreprenoriat, în perioada 2017-2019, a prezentat traumatisme torace anterior și lombar.

„Da, da, am avut accident, a trecut. Cel mic are piramida nazală fracturată și, mă rog, pe mine și pe Ilan ne-au lovit foarte tare centurile. (…) Cam asta e ideea, eu nu am traumatism lombar. În zona pieptului mă doare pe mine și la picior. Suntem încă la spital, trebuie să stăm internați 24 de ore după accident.”, a declarat Alina Laufer, conform Click.

Mașina familie Laufer a fost lovită de către un șofer în vârstă de 53 de ani care a efectuat un viraj la stânga, pentru a pătrunde în curtea locuinței sale, însă nu a acordat prioritate de trecere, din sens opus venind mașina condusă de Ilan Laufer. Potrivit informațiilor de la locul accidentului, se pare că Ilan Laufer ar fi încercat să evite impactul, a pierdut controlul volanului, a intrat într-un copac, ulterior, intrând în coliziune și cu autoturismul pe care a vrut să-l evite. Incidentul s-a produs pe Bulevardul Carol I din Câmpina.

„Din primele cercetări, a reieșit faptul că un bărbat în vârstă de 40 de ani (I. Laufer), în timp ce se afla la volanul unui autoturism, pentru a evita coliziunea cu un alt autoturism, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un copac din afara părții carosbile, ulterior, intrând în coliziune și cu autoturismul mai sus menționat condus de un bărbat în vârstă de 53 de ani”, se precizează în comunicatul Poliției.