Alina Pușcaș a trecut pragul medicului estetician! Ce procedură a ales să-și facă vedeta de la Antena 1: „Am avut nevoie”

Alina Pușcaș a apelat la nouă intervenție esteică, iar de această dată a fost foarte mulțumită de rezultat, motiv pentru care a ales să împărtășească și cu fanii de pe rețelele de socializare acest lucru. Iată cum arată acum prezentatoarea de la Antena 1.

Alina Pușcaș se menține foarte bine la vârsta de 37 de fani. Are trei copii și un soț iubitor și răbdător și își împarte timpul între viața de familie și carieră. Cu toate acestea, vedeta de la Antena 1 își găsește timp și pentru ea. Face sport, mănâncă sănătos, are grijă să arate bine și merge la salon ori de câte ori are ocazia.

Fiind o fire asumată, Alina Pușcaș le-a mărturisit celor care o urmăresc pe Instagram, faptul că este mândră și mulțumită de rezultatul noii intervenții estetice pe care a făcut-o de curând.

Alina Pușcaș: „Știu că multe dintre voi aveți nevoie de așa ceva”

Gazda emisiunii „Te cunosc de undeva” susține că a ales să-și facă o intervenție la nivelul sprâncenelor, asta pentru că golurile pe care le avea nu erau tocmai plăcut vizibile, așa că a trecut pragul esteticianului și acum se declară foarte mulțumită de rezultat.

”Să îmi fac retușul la sprâncene, știu că sunteți foarte multe care aveți probleme și multe goluri în sprâncene. Există soluții pentru asta și să pară extrem de naturale, eu insist să aveți mare grijă și să căutați persoana potrivită care să facă acest lucru pentru că este vorba despre față și când vine vorba de aceste tatuaje fir cu fir care să armonizeze fața este extrem de important să-ți alegi persoana potrivită.”, a declarat Alina Pușcaș pe contul ei personal de Instagram.

Mai mult decât atât, Alina Pușcaș le îndeamnă pe femeile care se confruntă cu această problemă să apeleze la această intervenție, tocmai pentru că este una foarte simplă și aduce multe satisfacții, în cazul în care se simt complexate din cauza golurilor din sprâncene.

”Știu că multe dintre voi aveți nevoie de așa ceva, așa cum am avut și eu nevoie. Bine că există soluții, dar mare atenție când alegeți persoana care vă face acest lucru!”, a scris Alina Pușcaș pe contul ei personal de Instagram.

